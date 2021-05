Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 15 maggio 2021:

Katie (Heather Tom) rivela a Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) la diagnosi terminale di Sally Spectra (Courtney Hope).

Steffy e Ridge, dopo la rivelazione di Katie, si sentono in colpa per non aver approfondito lo strano comportamento di Sally.

Con Flo (Katrina Bowden) nascosta e in ascolto, Wyatt (Darin Brooks) prosegue la recita con Sally, affermando di voler tornare al suo fianco. La stilista lo ama ancora, ma tra loro le cose sono sempre finite male…

