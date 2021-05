La classica storia di corna. In Beautiful, ovviamente, il tema del tradimento è sempre una costante, ma, diciamocelo, il più delle volte si tratta di baci o isolate nottate dettate da malintesi o sfoghi alcolici, mentre una semplice storia di un prolungato tradimento extraconiugale manca da un po’. Ora però, nelle puntate in onda negli USA, si sta per “rimediare” grazie a Carter Walton e Quinn Forrester.

Come già riportatovi, tra i due è scattata la scintilla della passione, che li ha portati a condividere una notte insieme (e replicare al risveglio del mattino dopo) e che ora li metterà nella posizione di perdere tutto!

Certo, Carter è in realtà un uomo libero, per quanto da settimane e settimane Zoe Buckingham cerchi di farsi perdonare da lui e di convincere chiunque (in particolare la stessa Fuller) a patrocinare la propria causa per spingere l’avvocato a tornare con lei.

Quinn, invece, è una donna sposata e non a un uomo qualsiasi ma ad Eric Forrester, uno dei proprietari dell’azienda per la quale Carter lavora (e che lo stesso avvocato considera come una figura di riferimento paterna).

Per questo motivo, Quinn e Carter decideranno di tenere segreto l’accaduto e, pur sapendo di aver sbagliato, il senso di colpa non appare di quelli più atroci per adesso, complice la convinzione che quanto accaduto fosse ad entrambi necessario: a Carter per la cocente delusione e a Quinn per la carenza di attenzioni da parte di Eric.

Entrambi, insomma, non si sentivano desiderati da molto tempo e ritrovare l’intimità con qualcuno è stata una tentazione naturale ed impossibile da combattere.

Ma ora si dovrà cercare di fare in modo che la verità non venga mai a galla: Quinn sa che il destino del suo matrimonio è appeso ad un filo, anzi lei è praticamente certa che presto Eric vi porrà fine e un tradimento sarebbe il colpo di grazia, specie se a saperlo dovessero essere Ridge e Brooke Forrester che aspettano un solo passo falso della designer per vendicarsi.

In effetti la Logan sarà sconcertata quando, inaspettatamente, Carter giustificherà alcune delle azioni di Quinn e, insieme al marito, darà un avvertimento a Zoe circa il concedere fiducia ed amicizia alla Fuller. Intanto, quest’ultima dovrà ricorrere all’aiuto di Shauna Fulton per sviare le domande di Eric.

Il patriarca riuscirà a trovare un modo per riavvicinarsi alla moglie? Ma, soprattutto, quanto avvenuto tra Quinn e Carter, è stato l’errore di una notte o si tramuterà in una prolungata e ripetuta storia extraconiugale, alle spalle del consorte di lei? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

