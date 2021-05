Per amor di triangoli amorosi, il più delle volte in quel di Beautiful i rapporti di amicizia vengono poco sondati dalla narrazione e, anzi, anche i rapporti più profondi tra donne, come quelli tra sorelle, vengono sacrificati in nome di un uomo. Ci sono tuttavia delle eccezioni e una di queste è l’amicizia tra Quinn Forrester e Shauna Fulton, pronte a sostenersi anche quando l’altra è in errore.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 15 maggio 2021

E anche nei recenti episodi andati in onda negli USA, Shauna ha dimostrato di avere come primo istinto quello di proteggere l’amica. Ma da quale guaio la Fulton ha salvato Quinn?

Ebbene, la designer – a neanche 24 ore di distanza dal tradimento nei confronti del marito con Carter Walton – ha finito per cedere nuovamente all’attrazione per l’aitante avvocato. Peccato per i due che Zoe Buckingham, decisa a sorprendere Carter per riconquistarlo, si sia introdotta nel suo appartamento, usando le chiavi di cui era ancora in possesso. La modella, tuttavia, è rimasta sotto choc quando, entrando nella stanza del ragazzo, lo abbia trovato a letto e… senza niente addosso!

E sebbene Quinn avesse fatto in tempo a nascondersi sotto il materasso, a Zoe non è sfuggito che Carter fosse in compagnia di un’altra donna, grazie ai vestiti femminili sparsi qua e là (tra i quali una giacca).

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Zoe, furiosa e ferita (per quanto, va detto, tra lei e Carter è finita da mesi e lui non le ha dato speranze), ha iniziato a cercare quella che ai suoi occhi era un’amante, senza però pensare di guardare sotto il letto. Andata via col cuore infranto, la Buckingham è corsa a rivelare l’imbarazzante questione ad Eric, Ridge e Brooke…

Intanto il fatto di essere quasi scoperti ha rappresentato per Quinn e Carter l’occasione di tornare coi piedi per terra e realizzare di non essere pronti a sacrificare i loro più importanti affetti per un’attrazione che potrebbe essere solo un fuoco di paglia.

Allo stesso modo, dopo aver trattato freddamente la moglie per mesi, anche Eric ha finalmente deciso di andare incontro a Quinn nei tentativi di salvare il loro matrimonio. Ciò, neanche a dirlo, è accaduto proprio quando la moglie lo ha effettivamente tradito. E la fedeltà della consorte è diventata, guarda caso, uno dei pilastri su cui Eric basa questo rinnovato entusiasmo nel riaccendere la sintonia con la consorte, il tutto andando contro gli avvisi di Brooke (sempre desiderosa di vedere Quinn bandita dalla vita di Eric e certa che la Fuller, negli anni, non lo abbia mai tradito solo per non compromettere lo status raggiunto con questo matrimonio).

Ma, intanto, Quinn e Carter hanno avuto un altro momento da sudorazione fredda quando Zoe ha riconosciuto la giacca notata a casa di Carter, quella appartenuta “all’altra donna” dell’avvocato. Fortunatamente per i due, d’istinto è intervenuta Shauna, appena informata di quanto accaduto la sera prima a casa dell’uomo.

Quando Zoe l’ha accusata di essere andata a letto con Carter, Shauna non ha negato e anzi ha ricordato a Zoe che lei non sta più con Carter, un adulto single e libero di frequentare chi vuole, anche solo per avventure! E così, per quanto col cuore spezzato, Zoe si è appigliata ad una nuova speranza: Carter e Shauna non sono innamorati e lei potrebbe ancora riuscire a riconquistare l’ex.

Nel frattempo, Quinn e Carter sono dunque riusciti a tenere nuovamente segreto quello che è successo tra loro, ma per quanto tempo ancora riusciranno a farlo? E, soprattutto, potranno davvero mantenere le distanze e rinunciare alla scintilla della passione?

Peraltro, altri potrebbero incuriosirsi riguardo alla vita sentimentale di Carter: Eric, Brooke e soprattutto Ridge che, rimasto sorpreso nell’apprendere della “nuova frequentazione” dell’amico, ora potrebbe presto venire a sapere che la donna con cui Zoe lo ha colto nel letto è Shauna. Quest’ultima si ritroverà a dover ripetere la recita per proteggere Quinn?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.