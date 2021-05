Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Zoe Buckingham vedrà infrangersi i propri sogni d’amore quando scoprirà che tornare con Carter Walton sarà molto più difficile di quanto pensasse.

La modella, infatti, si aspettava che Quinn Forrester riuscisse a convincere l’avvocato a perdonarla, ma ignora che proprio la Fuller ha finito per cedere alla passione con l’uomo. Da quando il fidanzamento tra Zoe e Carter è naufragato a causa dell’invaghimento della Buckingham per Zende Dominguez, la giovane ha cercato in tutti i modi di reclutare il maggior numero possibile di persone che potessero intercedere in suo favore, a partire da sua sorella Paris (con cui ora si è riappacificata e che frequenta proprio Zende), passando per il figlio di Kristen Forrester, fino a dei riluttanti Eric e Ridge.

Beautiful, anticipazioni americane: ZOE si fida di QUINN. E invece…

Ma è nella persuasione di Quinn che Zoe ha puntato il tutto per tutto. Sentendosi compresa dalla designer, Zoe ha intrecciato con lei un’istantanea amicizia, contro la quale una scettica Paris l’ha messa in guardia. Avendo sentito infatti le voci di corridoio sul passato della Fuller, Paris non pensa che la parente faccia bene a porvi troppa fiducia, ritenendo che Quinn potrebbe in qualche modo strafare, rovinando le chance di Zoe con Carter.

Quello che nessuna delle due sorelle era in grado di prevedere è che proprio Quinn finisse a letto con l’avvocato. A tal proposito l’interprete di quest’ultimo, Lawrence St. Victor, ha così dichiarato:

Carter prova ancora dei sentimenti per Zoe, tuttavia si è creata questa inaspettata connessione con Quinn. Ha notato dei lati di lei che mai aveva immaginato ed entrambi si sono sentiti valorizzati da qualcuno, come non accadeva da tempo. Carter tiene al matrimonio di Eric e spera che le cose tra lui e Quinn si sistemino. Quinn sarebbe l’ultima persona di cui Carter dovrebbe invaghirsi, in pratica dovrebbe essere una sorte di sua arci-nemica, visto quello che ha provato a fare al matrimonio di Ridge. Ma le cose sono diventate più complesse rapidamente e peggioreranno, prima di migliorare…

Dimenticare la reciproca attrazione sarà per Carter e Quinn più difficile di quanto potessero immaginare e proprio Zoe, molto presto, si convincerà sempre di più che l’avvocato abbia un’altra.

Insomma, per Zoe è impossibile che lui rinunci a darle una seconda chance, specie con Quinn dalla sua parte, a meno che un’altra persona non abbia colto l’interesse di Carter. Così pretenderà da lui delle risposte su questa donna: scoprirà si tratta della Fuller?

Intanto in difesa di quest’ultima interverrà Shauna Fulton che, ricevuta la confessione dell’amica sull’infedeltà di cui si è macchiata, l’ha coperta con Eric subito dopo il fattaccio. La madre di Flo, tuttavia, dovrà presto fare una nuova mossa coraggiosa per proteggere il segreto dell’amica …

Intanto il conto alla rovescia per l’addio alla soap di Kiara Barnes (Zoe) è ufficialmente iniziato: l’attrice apparirà in video fino ad inizio luglio, ma ancora tutto tace circa le circostanze dell’uscita di scena di Zoe o su un possibile recast del ruolo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

