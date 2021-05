Le foto che Kimberlin Brown ha recentemente postato sui social hanno costretto la produzione di Beautiful a rilasciare un commento ufficiale sulla vicenda. Come vi abbiamo riportato, l’attrice – che dal 1992 presta il volto a Sheila Carter nelle soap opera Beautiful e Febbre D’Amore – aveva stuzzicato i fan con scatti che rivelavano la sua presenza negli studi dove vengono girate le vicende dei Forrester.

Inizialmente si è diffuso in maniera virale il sospetto che il suo indimenticato personaggio stesse per riaffacciarsi a Los Angeles, a quasi tre anni dall’ultima volta. Ma così non sarà.

Ricordate? Vi avevamo poi aggiornati su un secondo intervento social della Brown, che chiariva di trovarsi sul set per un non ben precisato evento speciale. La questione, comunque, continuava ad essere incerta, dato che al momento Beautiful è lontana da importanti traguardi, ovvero da quelle cifre tonde di anniversari e numeri di puntate che, normalmente, vengono festeggiate.

A mettere un punto definitivo ai rumor e alle speculazioni è intervenuto quindi un portavoce della produzione che, tramite CBS Soaps in Depth, ha chiarito che l’attrice ha girato delle interviste per del materiale destinato alla stampa internazionale.

Ad oggi appare abbastanza improbabile che si tratti di un tentativo di “depistare” il pubblico in vista di un colpo di scena su Sheila che sarebbe dovuto restare segreto, di conseguenza sono da considerate svanite le speranze di rivedere la Carter sulla scena, almeno per quanto riguarda il prossimo futuro! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

