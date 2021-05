Tanto rumore per nulla? Per il momento ufficialmente ancora tutto tace, ma è possibile che Sheila Carter non stia per tornare sulla scena, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful. Vi avevamo infatti riportato i sospetti che, in modo virale, si erano diffusi sui social a causa di un post su Instagram da parte della sua interprete Kimberlin Brown: la foto di un pass per l’accesso allo studio 31 della CBS, dove viene girata la soap opera.

L’attrice aveva soltanto commentato con un vago “Ho passato una bellissima giornata“, senza spiegare il motivo della sua presenza sul set. Neanche i molteplici e generici hashtag che accompagnavano lo scatto suggerivano nulla di più.

Una nuova foto, sempre comparsa sull’account della Brown, sembra però stroncare sul nascere le numerose ipotesi che i fan avevano lanciato circa il prossimo capitolo della “saga Sheila Carter”. In questo scatto, infatti, non solo l’attrice è ritratta su quella che sembra una tipica postazione da intervista, ma ha dichiarato nella didascalia che la bellissima giornata sul set era dovuta ad un non ben precisato “speciale”.

Dunque tutto qui? Una visita dovuta ad un’ospitata in un video autocelebrativo da parte della produzione? In tal caso, però, quale sarà l’occasione? L’annuale anniversario della soap è ormai passato da qualche tempo, mentre non ci sono all’orizzonte traguardi di rilievo nel numero di puntate, giunte alla cifra 8508, lontano dunque da quei numeri tondi che, in passato, sono stati in qualche modo festeggiati.

Nello stesso post, comunque, la Brown ha accennato al fatto che ulteriori informazioni saranno fornite successivamente. Ma, intanto, è il caso di abbandonare ogni speranza che la sua Sheila Carter possa presto comparire di nuovo nella Los Angeles dei Forrester, dei Logan e degli Spencer? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.