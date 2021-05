BRIDGERTON spinoff: in arrivo il prequel sulla regina Charlotte

Il successo di Bridgerton, la serie più vista di sempre di Netflix (recentemente rinnovata per altre stagioni) ha convinto i suoi creatori a realizzare uno spin-off sulle origini della regina Charlotte, personaggio apparso nella prima stagione della serie fenomeno.

Il prequel potrà contare sulla scrittura della regina americana del genere drama, Shonda Rhimes, che farà anche da produttrice esecutiva insieme ai suoi fidati collaboratori Tom Verica e Betsy Beers, e sarà incentrato sull’ascesa al trono e le vicissitudini amorose della giovane monarca, tra i ruoli più amati in assoluto dai fan della serie creata da Chris Van Duse.

La regina Charlotte, che nella prima stagione di Bridgerton ha il volto di Golda Rosheuvel, non è un personaggio della saga letteraria creata da Julia Quinn su cui si basa la serie, ma è stato creato appositamente dagli sceneggiatori. E, stando alle prime anticipazioni, sappiamo che la trama sarà ambientata decenni prima di Bridgerton; dunque, la produzione dovrà per l’occasione scegliere un’attrice molto più giovane della Rosheuvel!

Tale operazione, tra l’altro, sarà necessaria anche per altri due personaggi provenienti dalla serie madre: Violet Bridgerton e Lady Danbury (che i fan hanno conosciuto con il volto delle attrici Ruth Gemmell e Adjoa Andoh).

Un nuovo progetto che sicuramente parte avvantaggiato, visto che potrà contare sul grande fandom della serie fenomeno del momento. Ciò entusiasma moltissimo Netflix, come si evince dalle parole di Bela Bajaria, capo global TV del colosso streaming:

Molti spettatori non conoscevano la storia della regina Charlotte prima che Bridgerton la portasse al mondo e sono contentissima che questa serie approfondirà la sua storia e il mondo di Bridgerton. Shonda e il suo gruppo sono concentrati a costruire un universo Bridgerton per continuare a produrre per i fan con la stessa qualità e lo stesso stile che amano.

Ancora non sono stati resi noti i dettagli sul cast del nuovo attesissimo progetto dell’universo Shondaland, ma i fan in rete – subito dopo l’annuncio ufficiale di Netflix – hanno già iniziato a pensare a un ipotetico cast ipotizzando vari nomi. E, conoscendo lo stile di Shonda, siamo sicuri che non deluderà le (alte) aspettative! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.