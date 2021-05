BUONGIORNO MAMMA 2, la seconda stagione si farà?

Ultima puntata con il botto per Buongiorno Mamma: non solo perché la serie con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Beatrice Arnera ha dimostrato di aver conquistato il pubblico di Canale 5, ma anche perché, dopo il finale shock della scorsa puntata, stasera il segreto dei Borghi viene finalmente svelato.

Buongiorno Mamma è sicuramente uno dei family drama italiani più originali e innovativi, che nel corso delle cinque puntate trasmesse ha saputo mantenere alta la suspense e la qualità del progetto iniziale. Il merito va attributo alla storia intrigante e mai banale raccontata e a un cast di attori di grande talento nei panni di personaggi originali e ben delineati, che potrebbero essere tranquillamente ciascuno il protagonista.

Insomma, si è trattato di un’entusiasmante serie (creata da Elena Bucaccio, insieme agli sceneggiatori Leonardo Valenti e Lea Tafuri) che si è confermata in grado di parlare al cuore degli spettatori. E proprio per questo, i numerosi fan si chiedono se la fiction prodotta da Lux Vide e diretta da Giulio Manfredonia avrà una seconda annata.

Il progetto è in realtà stato concepito come un racconto sviluppabile per più di una stagione e, malgrado fino ad oggi né la casa di produzione e né Mediaset abbiano ancora ufficializzato un secondo capitolo, i presupposti per continuare ci sono tutti, a cominciare dai risultati in termini di ascolto che nei primi cinque appuntamenti hanno ottenuto una media superiore al 16% di share e tre milioni e mezzo di telespettatori.

Ma anche se la serie vedrà la possibilità di realizzare un ulteriore ciclo, la sensazione è che le riprese non sarebbero così imminenti per via del nuovo impegno che nei prossimi mesi vedrà i due attori protagonisti, Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, impegnati insieme su un altro set. Se quest’ultima è dal 2018 che fa parte del cast fisso di Don Matteo nei panni del capitano Oliveri, è notizia di oggi che l’attore romano subentrerà a Terence Hill come protagonista dell’amatissima fiction girata in Umbria.

Dunque, immaginiamo che soltanto dopo aver concluso le riprese di Don Matteo 13 e riposto nel cassetto la divisa di carabiniere e l’abito talare, i due attori potranno dedicarsi all’atteso ritorno di Guido e Anna Borghi! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.