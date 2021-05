Sta avendo un buon riscontro la nuova proposta all’insegna del “family drama” di Mediaset: la fiction Buongiorno mamma, oltre a risultati niente male sul fronte Auditel, sta provocando molta curiosità nei telespettatori, che a questo punto sono ansiosi di arrivare alla soluzione dei vari misteri che riguardano casa Borghi.

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: EDA bacia SERKAN e…

Restano ancora due puntate per capire più o meno tutto (ma una seconda stagione pare essere già in previsione) e quindi concentriamoci sull’appuntamento in onda la prossima settimana. C’è da dire intanto che, salvo variazioni, la serie tv con Raoul Bova tornerà ad andare in onda di mercoledì, dopo lo spostamento al martedì di questa settimana. A parte ciò, l’interesse degli aficionados ora è tutto per il destino della giovanissima Sole (Ginevra Francesconi), dopo l’incidente in cui sembra aver avuto la peggio: come andrà a finire?

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I promo in onda su Canale 5 hanno già svelato qualcosa, con Agata (Beatrice Arnera) che raccoglierà su di sé tutto il risentimento dei familiari di Sole. Ma, stando alle trame, sarà proprio la figlia di Maurizia (Stella Egitto) che alla fine salverà la ragazzina grazie a una trasfusione di sangue!

Superato il momento drammatico, ci saranno alcune sorprese non proprio piacevoli: una volta rientrata a casa, Sole si renderà infatti conto del legame che si sta instaurando tra suo padre e Miriam (Serena Autieri), mentre il passato di Guido sarà oggetto di una sconvolgente scoperta di Agata!

Ma nella puntata che vedremo mercoledì prossimo ci sarà spazio anche per due aspri confronti con Guido al centro della scena: il primo sarà con il vendicativo poliziotto Colaprico (Domenico Diele), il quale proseguirà con i suoi tentativi di danneggiare il clan Borghi, mentre il secondo vedrà il nostro protagonista in cerca di spiegazioni da Federico (Federico Cesari), il padre del bambino di Sole.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.