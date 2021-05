Agata ha un atteggiamento sospettoso e distante con Guido e forse i suoi sospetti hanno davvero un senso: qual è il segreto che nasconde la famiglia Borghi? E, soprattutto, riguarda la sparizione di Maurizia Scalzi? Comincia così la sesta e ultima puntata di Buongiorno Mamma, il family drama che ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 e che si conclude giovedì 27 maggio in prima serata.

Ma, oltre al misterioso passato di Anna e Guido, al centro dell’ultimo episodio ci sono anche le varie storyline di Jacopo e Greta e anche i due triangoli amorosi che riguardano le sorelle Borghi: Sole e Francesca. La prima è divisa tra il rapporto difficile che vive con il ribelle Federico e l’amicizia speciale che da sempre ha con Greg, mentre la seconda non sa se sposare il suo storico fidanzato Piggi o seguire la passione travolgente che sente per l’affascinante Armando. Ma soprattutto c’è lei: Miriam Castellani, la collega di cui Guido sembra essersi infatuato…

BUONGIORNO MAMMA fiction: Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, nuovi impegni di lavoro

Alla vigilia dell’ultima puntata i numerosi fan s’interrogano sulla possibile seconda stagione della serie prodotta da Lux Vide e diretta da Giulio Manfredonia, ma in attesa di saperne di più vi anticipiamo che nella prossima stagione televisiva il pubblico ritroverà alcuni dei protagonisti impegnati in nuovi importanti progetti.

Raoul Bova sempre per Canale 5 sarà il protagonista di Giustizia per tutti, nuova serie ambientata a Torino nella quale l’attore vestirà i panni di Roberto, un uomo che sconta ingiustamente dieci anni di carcere per l’omicidio della moglie Beatrice. Una volta fuori, l’ex fotografo – che durante la reclusione si è laureato in legge – dovrà provare a ricostruire la sua vita da zero e a recuperare il rapporto con sua figlia Giulia. Nel cast anche la compagna di Raoul Bova, l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales.

Anche Maria Chiara Giannetta, che nella serie interpreta Anna (la moglie di Guido), vestirà i panni di un nuovo intrigante personaggio: quelli della brillante detective ipovedente protagonista di Blanca, nuova fiction Rai prodotta da Lux Vide e tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Nel cast anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

