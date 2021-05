Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021 su Canale 5:

Si fa sempre maggiore la tensione in azienda: pur di ottenere un importante incarico, i nostri protagonisti hanno fatto finta di collaborare con un inesistente regista anglo-spagnolo: Arthur Capello.

Il cliente con cui la Fikri Harika intende concludere l’accordo si trova in agenzia per conoscere Arthur, ma nel corso della riunione le cose non andranno affatto come auspicato!

Selim, ovvero l’uomo che “interpreta” il fantomatico regista, esagera: Sanem gli aveva suggerito di tenere un atteggiamento un tantino borioso, così lui la prende in parola e inizia a insultare il cliente, rischiando di sabotare definitivamente l’accordo.