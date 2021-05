Ci stiamo velocemente avviando verso la fine della stagione televisiva e sono molte le produzioni che stanno per salutarci; tra di esse ci sono anche due serie pomeridiane che hanno contraddistinto tutta l’annata, ma solo una delle due tornerà in onda in autunno. Vediamo i dettagli.

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedi 17 maggio 2021

Cominciamo con Il paradiso delle signore, che quest’anno ha raggiunto spesso degli ascolti davvero lusinghieri e molto importanti per il pomeriggio di Rai 1. L’ultima puntata stagionale andrà in onda venerdì 28 maggio e vi anticipiamo fin d’ora che il finale d’annata potrebbe non essere molto “netto”, nel senso che alcune vicende avranno successivi sviluppi nel prossimo ciclo. Eh sì, presto gli attori torneranno sul set affinché il Paradiso torni puntuale a fine estate; ci sarà qualche addio? Così sembra, ma staremo a vedere (e comunque non mancheranno dei nuovi arrivi).

DAYDREAMER e IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 terminano il 28 maggio

Sul fronte Mediaset, invece, conto alla rovescia per il finale di Daydreamer, le ali del sogno, la soap proveniente dalla Turchia che ci ha fatto compagnia per un anno e che, anche in questo caso, chiuderà i battenti il 28 maggio (salvo variazioni) con il proverbiale lieto fine. Partita a giugno dell’anno scorso dopo Una vita e proseguita in autunno-inverno con vari spostamenti nella messa in onda, Daydreamer è diventata da noi un vero e proprio fenomeno televisivo e ha definitivamente imposto l’attore Can Yaman.

A differenza della fiction daily italiana, Daydreamer conclude per sempre il suo arco narrativo e quindi non ci sarà un seguito. Le numerosissime fan di Can possono però consolarsi: come già sappiamo, presto lo rivedremo nell’interpretazione di un nuovo personaggio (Ozgur) nella fiction Mr Wrong – lezioni d’amore, che vedremo sempre su Canale 5 durante le calde serate estive.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)