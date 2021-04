Non ci sarà soltanto un matrimonio a caratterizzare l’ultima puntata di Daydreamer – Le Ali Del Sogno. Grazie ad un salto temporale di qualche anno, i telespettatori della telenovela turca scopriranno infatti che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), in seguito alle loro nozze, sono diventati genitori di tre splendidi gemelli. Una “scoperta” che decreterà la fine della seguitissima soap!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can chiede a Sanem di sposarlo

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che la storyline finale si verrà a creare quando Can recupererà la memoria, persa in seguito all’incidente stradale già andato in onda anche su Canale 5. A quel punto, il pubblicitario non vorrà più rimandare il coronamento del suo sogno d’amore con Sanem, tant’è che organizzerà una festa durante la quale le chiederà nuovamente di sposarlo.

Neanche a dirlo, la proposta avverrà in un’atmosfera del tutto romantica, dato che l’uomo farà sì che l’anello di fidanzamento per Sanem arrivi attraverso un drone. Ottenuto il consenso di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan), i due “piccioncini” organizzeranno così la cerimonia ufficiale pre-matrimoniale e, fortunatamente, non ci sarà nessun tipo di intoppo.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can e Sanem si sposano

Eh sì: grazie ad un salto temporale, i telespettatori verranno infatti trasportati fino al giorno del matrimonio di Can e Sanem. In questo senso, possiamo anticiparvi che i giovani saranno circondati da tutti i loro cari, i quali mostreranno la loro felicità per il lieto fine raggiunto dopo tantissimo tempo.

Dopo aver salutato tutti quanti, i novelli signori Divit partiranno quindi alla volta del loro viaggio di nozze e si appresteranno a cominciare la loro vita insieme. Un’esistenza che verrà presto scombussolata dall’arrivo di tre pargoletti…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Deniz, Yildiz e Ates, i figli di Can e Sanem

Grazie ad un nuovo salto temporale di circa quattro anni, anticipato dalla corsa in ospedale al momento del parto, si scoprirà infatti che Can e Sanem sono diventati genitori di tre gemelli: il maschietto Deniz e le due femminucce Yildiz e Ates. Uno scenario che confermerà i sogni premonitori della Aydin, che aveva già visto il suo futuro felice al fianco del Divit e dei pargoletti.

Una famiglia felice e spensierata, lontana da tutte le problematiche sorte durante il periodo del “fidanzamento” e della loro conoscenza in generale. Un epilogo per la telenovela turca, che arriverà su Canale 5 entro il mese di maggio. Insomma, e vissero felice e contenti, proprio come una “favola d’amore”. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

