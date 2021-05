GRAND HOTEL serie tv: intervista a Roberto Chevalier, direttore del doppiaggio

Nelle calde serate estive, i telespettatori di Canale 5 potranno assistere a Grand Hotel, la nuova serie iberica “in salsa soap” con protagonisti Yon Gonzalez e Amaia Salamanca. Strutturata in tre stagioni, dove tra i protagonisti comparirà ad un certo punto anche Megan Montaner, la produzione è andata in onda in Spagna dal 2011 al 2013.

Un successo internazionale che è stato riproposto in diversi Paesi, tra i quali figura anche l’Italia, dato che nel 2015 Rai 1 ha scelto di puntare su un reboot (poco fortunato) con protagonisti Valentina Bellè ed Eugenio Franceschini.

Il direttore del doppiaggio di Grand Hotel, versione iberica, è Roberto Chevalier, che noi di Tv Soap abbiamo incontrato per rivolgergli qualche domanda. Ecco cosa ci ha detto.

Grand Hotel: Tv Soap intervista Roberto Chevalier

Salve Roberto, lei è il direttore di doppiaggio di Grand Hotel, la nuova serie iberica che presto andrà in onda su Canale 5. Cosa ci può dire in merito?

Innanzitutto è una telenovela bellissima, recitata molto bene. Si svolge nel 1900 in Spagna, con una bella ambientazione e degli attori davvero bravissimi.

Grand Hotel è composta da tre stagioni. Verranno trasmesse tutte quante?

Che io sappia sì, andranno in onda tutte e tre le stagioni. La vedremo intera. Una puntata singola dura 80 minuti. Mediaset ha deciso di accorpare gli episodi, che dureranno due ore a sera. Gli appuntamenti, dato che le puntate sono 39, andranno così a diminuire.

Quali sono i punti di forza della serie? Che cosa potrà piacere al pubblico italiano?

Senz’altro piacerà la storia, perché è avvincente. Gli interpreti sono belli e bravi, mentre l’ambientazione è davvero curatissima. Negli anni ’90 ne ho fatte tante di telenovele, sia come attore e sia come doppiatore, ma non ho mai visto una cosa fatta bene come Grand Hotel. Sembra un film studiato nei minimi particolari e, sopratutto, recitato e girato in una maniera eccelsa. In Spagna è stata trasmessa qualche anno fa. Questo lato un po’ mi fa dispiacere, perché non è così contemporanea per poterci confrontare con gli interpreti, ma resta comunque una serie molto bella.

Lei è impegnato nella direzione del doppiaggio. Sicuramente è un impegno che la coinvolge a 360°. Immagino abbia scelto anche le voci dei personaggi…

Sì, per quanto riguarda Grand Hotel ho scritto anche i dialoghi di alcune puntate. Sulle voci dei personaggi si è cercata una condivisione con la rete, che in questo caso è Canale 5. Ad esempio, volevano dare ad alcuni personaggi le voci che già erano state presenti con gli stessi attori in altre loro telenovele. Per il protagonista, hanno tenuto ad avere un doppiatore perché c’era già stato in quelle proposte andate in onda sulla rete. Parlo di Edoardo Stoppacciaro, che aveva già doppiato Yon Gonzalez ne Il Sospetto. L’ho trovato una cosa molto saggia, intelligente. Per il resto, come già dicevo, c’è stato un lavoro di squadra per scegliere le voci.

Ci siamo accordati per una continuità su alcuni personaggi che loro ritenevano essenziali, mentre su altri sono stati fatti dei provini, come per la protagonista Alicia, interpretata da Amaia Salamanca. Gli attori sono molto bravi in prese diretta, così come i doppiatori. Il prodotto è molto buono e valido.

La serie è ambientata nel passato. È stato quindi fatto un lavoro di ricerca, che rispecchiasse un linguaggio più consono al 1900, periodo in cui è ambientata?

Certamente, è stato più ricercato, d’epoca!

Crede che Grand Hotel possa andare bene su Canale 5?

Ne sono convintissimo. Io stesso, quando visiono gli episodi che devo distribuire, non mi fermerei mai dal vederla per capire quello che succede. È davvero fatta con intelligenza e niente è lasciato al caso. Stai sempre sull’attenti, sei curioso di capire come evolveranno le storie.

Avete già finito di doppiare la serie?

No, l’abbiamo cominciata il 12 aprile e termineremo a fine settembre, massimo inizio ottobre. Dovrebbe andare in onda dai primi di giugno. A seconda di come le accorperanno o di un eventuale pausa estiva, vedremo poi quando finirà la sua messa in onda.

