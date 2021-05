Nella mia vita (In My Life) è il nono episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy in onda in prima tv martedì 4 maggio 2021 alle 21.50 su Fox (canale 112 di Sky). Un episodio che riparte dal post mortem di DeLuca, incentrato totalmente sul calvario di Teddy Altman (interpretata da Kim Raver). Ma vediamo cosa accadrà in questa puntata.

Leggi anche: Chiamami ancora amore, anticipazioni seconda puntata di lunedì 10 maggio

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio Nella mia vita

La morte improvvisa dell’ex fidanzato di Meredith ha sconvolto tutti e in particolare Teddy, la quale fatica ad accettare l’accaduto (che risveglia in lei dolorosi ricordi del passato). La donna infatti è piombata in un profondo stato catatonico, al punto tale da costringere Hunt, il suo ex promesso sposo, a correre in suo aiuto. Owen la porta a casa con la speranza di aiutarla ad uscire dal suo stato confusionale, ma Teddy, in preda al suo disturbo post-traumatico, è completamente persa nel suo delirio.

Lo sguardo assente della Altman preoccupa molto Hunt che, non sapendo più cosa fare, chiama Amelia. E, mentre i due ex coniugi proveranno a risvegliarla, avremo modo di entrare in empatia con lei e vivere la sua profonda sofferenza che, tra flashback e nuovi aneddoti, ci aiuterà a capire meglio il profondo malessere che si porta dentro da troppo tempo e, magari, comprendere anche alcune scelte (sbagliate) fatte in passato. Nella realtà onirica, Teddy avrà modo di interagire con Meredith, DeLuca, Tom e la mai dimenticata Allison…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nella mia vita permette a Grey’s Anatomy di tirare fuori dal cilindro una puntata emotivamente molto forte e ricca di pathos, con protagonista un personaggio che, negli ultimi tempi, aveva fatto infuriare i fan per via del suo comportamento discutibile. Un escamotage, quello del trauma post-traumatico, che funge come una sorta di rinascita per Teddy Altman, in grado di emozionare ma soprattutto di cambiare il peso delle ultime trame di cui è stata protagonista.

Anche Kim Raver, intervistata da Tv Guide, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova trama e (come i fan della coppia Teddy e Owen) anche la speranza che il suo personaggio dopo molti errori possa finalmente avere il suo riscatto:

L’episodio ci mostrerà che tutti siamo umani e commettiamo errori. Racconteremo una grande storia e sento che anche i fan sperano in un riscatto di Teddy. Sarà difficile superare ciò che ha fatto, ma nutro ancora speranza per lei.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.