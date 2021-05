Il finale de Il Segreto non sarà affatto felice per diversi personaggi della telenovela e infatti un epilogo triste spetterà anche ad Emilia Ulloa (Sandra Cervera). Nel corso dell’ultima puntata, la donna confesserà infatti alla nuora Marcela del Molino (Paula Ballesteros) di essere tornata a Puente Viejo soltanto per terminare i suoi giorni terreni. Scopriamo quindi in che modo avverrà la dolorosa confessione…

Il Segreto, news: Marcela trova Emilia mentre piange

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Marcela si recherà a casa di Francisca (Maria Bouzas) per avere notizie di Raimundo (Ramon Ibarra), ormai da diversi mesi in stato catatonico. A quel punto, la ragazza resterà sorpresa quando vedrà la suocera Emilia in preda ad una vera e propria crisi di pianto e le chiederà per quale ragione è così disperata.

A sorpresa, la Ulloa sceglierà di essere completamente sincera con Marcela e le svelerà che i medici le hanno diagnosticato una malattia, assolutamente non curabile, che la porterà alla morte entro un paio di settimane o, al massimo, mesi. Un destino infausto che spiegherà così le sue stranezze e le ragioni del suo ritorno improvviso a Puente Viejo…

Il Segreto, spoiler: ecco perché Emilia è tornata a Puente Viejo

Eh sì: oltre a sottolineare di aver scelto di morire nel paesello in cui è cresciuta fin dalla giovane età, Emilia preciserà di non aver avuto il coraggio di raccontare al marito Alfonso (Fernando Coronado), alla figlia Maria (Loreto Mauleòn) e al genero Gonzalo (Jordi Coll) tutta la verità, ciò per evitare che la piccola Natalia e i suoi nipoti Esperanza e Beltran potessero soffrire per la fine che le è toccata in sorte.

Tuttavia, Emilia non vorrà rendere partecipe del suo stato cagionevole di salute nemmeno Matias (Ivan Montes) e chiederà a Marcela di mantenere il completo riserbo sulla questione. Parole, quelle della Ulloa, piene di rassegnazione che nasconderanno anche una piccola speranza: fare in tempo a vedere il padre Raimundo completamente guarito!

Il Segreto, trame: Marcela riuscirà a mantenere il segreto con Matias?

Da quel momento in poi, i telespettatori dovranno così domandarsi se Marcela riuscirà davvero a rispettare il desiderio di Emilia, nascondendo dunque al marito Matias che la madre sta per morire. Non resta quindi che aspettare gli ultimi sviluppi della soap per avere una risposta a questa domanda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

