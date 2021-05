Tutti i nodi verranno al pettine nell’ultima puntata de Il Segreto: ad esempio, il marchesino Tomas De Los Visos (Alejandro Vergara) riuscirà a far arrestare Jean Pierre (Virgil Mathet), l’amante francese della madre Isabel (Silvia Marsò), per la morte del capomastro Inigo Maqueda (Toni Salgado). Per realizzare il suo scopo, l’uomo darà il via ad un astuto piano…

Il Segreto, news: Jean Pierre cerca di provocare una rottura tra Tomas e Adolfo

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto comincerà quando Jean Pierre tenterà di far credere al figlio Adolfo (Adrian Pedraja) che il fratellastro Tomas sia geloso del loro rapporto. Dopo aver lasciato La Habana, sopratutto quando Isabel darà al francese il permesso di occuparsi dei conti della miniera, Tomas avrà come il sentore che sia stato proprio l’uomo a far sparire Inigo e si accorderà con il capitano Huertas (Carles Sanjaime) per tendergli una trappola.

In pratica, nel corso uno strategico dialogo, il giovane De Los Visos farà presente a Jean Pierre che gli inquirenti hanno trovato nelle campagne di Puente Viejo un corpo che potrebbe essere di Inigo. Neanche a dirlo, lo straniero darà subito l’impressione di essere preoccupato da tale risvolto, ma tenterà di mantenere la calma, anche se successivamente farà un passo falso…

Il Segreto, spoiler: Jean Pierre arrestato!

Eh sì: vi anticipiamo che, appena Tomas lo lascerà solo, Jean Pierre si addentrerà nelle sopracitate campagne ed andrà proprio nel luogo dove, qualche settimana prima, aveva davvero seppellito il povero Inigo dopo averlo ucciso (esattamente come pensava il De Los Visos).

Nel giro di pochi minuti, il forestiero si troverà quindi costretto ad ammettere la sua responsabilità nell’omicidio, visto che Tomas arriverà sul posto e scoprirà tra le altre cose che l’uomo ha ucciso persino il padre Simon Castro.

Fatto sta che avrà inizio uno scontro fisico tra Tomas e Jean Pierre, nel corso del quale quest’ultimo annuncerà di essere intenzionato ad uccidere sia lui e sia la madre. Fortunatamente, tale rissa si interromperà con l’arrivo di Huertas, messo ovviamente in allerta dal marchesino.

Comunque sia, all’arresto del francese che ne conseguirà, Isabel avrà modo di avere un ultimo faccia a faccia con Jean Pierre, al quale dirà di non volere avere più nulla a che fare con lui, in quanto assassino di Inigo e del marito Simon. In questa maniera, lo straniero uscirà per sempre dalla vita dei De Los Visos… ma con quali conseguenze?

Il Segreto, trame: Isabel distrutta per essere stata imbrogliata da Jean Pierre

In primis, Isabel non potrà capacitarsi di come abbia fatto a credere per tantissimi anni alle menzogne di Jean Pierre e chiederà perdono sia a Tomas e sia a Adolfo per come è stata cieca nei confronti dell’amante.

In ogni caso, la Marchesa dovrà presto occuparsi di un affare molto più serio, legato ad Adolfo, che distoglierà per un attimo la sua attenzione dal francese… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

