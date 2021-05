La misteriosa sparizione di Iñigo Maqueda (Toni Salgado) sarà al centro dell’ultimissima puntata de Il Segreto. Insospettito da alcuni atteggiamenti di Jean Pierre (Virgil Mathet), l’amante francese della madre Isabel de los Visos (Silvia Marsò), Tomas (Alejandro Vergara) comincerà infatti a chiedersi se l’uomo abbia avuto a che fare con l’improvvisa “partenza” del capomastro e inizierà a tessere i fili di un abile piano…

Il Segreto, news: Tomas lascia La Habana

Come dicono le anticipazioni, tutto partirà quando Jean Pierre inizierà a interessarsi ai conti della miniera, tant’è che chiederà a Tomas il permesso di poter visionare tutta la documentazione utile. Da un lato il marchesino rifiuterà subito di passargli quelle carte, dall’altro lo straniero approfitterà del litigio venutosi a creare per spingere il figlio Adolfo (Adrian Pedraja) a pensare che Tomas abbia cominciato a guardarlo con altri occhi da quando hanno scoperto che, in realtà, sono fratellastri.

A quel punto, sempre Tomas prenderà la decisione di lasciare La Habana e si rifugerà in un casetta vicina alla piazza di Puente Viejo; tuttavia, Jean Pierre non potrà tirare a lungo un sospiro di sollievo, visto che il figlio maggiore di Isabel gli tenderà l’ennesimo tranello…

Il Segreto, spoiler: Tomas comunica a Jean Pierre che è stato trovato un cadavere

Eh sì: nel corso di un dialogo, Tomas ritornerà sulla sparizione di Iñigo e farà presente a Jean Pierre di non credere all’idea che l’uomo sia partito di sua spontanea volontà senza salutare nemmeno nessuno. Facendo molto il vago, e sottolineando che qualche tempo prima il capomastro aveva ricevuto delle minacce, il De Los Visos informerà il francese del fatto che il capitan Huertas (Carles Sanjaime) ha ritrovato nei campi vicino al paesello un cadavere, che però deve essere ancora identificato.

Insomma, Tomas insinuerà che quel corpo sia quello del Maqueda. Un particolare che getterà visibilmente nel panico Jean Pierre, il quale rivolgerà all’uomo delle domande sulla questione. Tuttavia, il De Los Visos starà ben attento a non contraddirsi e si mostrerà dispiaciuto dall’eventualità che Iñigo sia davvero morto.

Il Segreto, trame: il piano di Tomas va avanti

Tutto questo a che cosa porterà? Occhio alle successive mosse di Jean Pierre, dato che farà una serie di errori che porteranno alla luce più di un segreto. E una confessione dell’uomo ferirà a dismisura Isabel, per quale ragione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

