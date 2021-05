Prima del gran finale, a Puente Viejo non mancherà nemmeno un matrimonio. Nell’episodio 2323, il penultimo de Il Segreto, Onesimo Mirañar (José Gabriel Campos) sposerà infatti in fretta e furia Antonita (Lucia Caraballo), la domestica della marchesa Isabel de los Visos (Silvia Marsò). Un rapporto, quello tra i due innamorati, che comincerà in maniera del tutto improvvisa…

Il Segreto, trame: scatta l’amore tra Onesimo e Antonita

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle ultime anticipazioni sulla telenovela turca, sapete già che Antonita comincerà a notare Onesimo quando la difenderà dalle angherie di un regista, che la deriderà a causa del suo zoppicare quando si presenterà ai provini di un film che verrà girato nel paesello.

In quei precisi istanti, l’inserviente osserverà con altri occhi il bizzarro Mirañar, che in un primo momento farà il possibile per levarsela di torno; ciò perché non vorrà accettare, a sua volta, di essere innamorato di lei!

Tra un litigio e l’altro, Onesimo e Antonita si scambieranno così un primo bacio in un vicolo del paese, ma poi ne seguiranno tantissimi a La Habana, luogo dove puntualmente il Mirañar si presenterà senza invito poiché sosterrà di non poter più fare a meno della donna della sua vita che ha tanto cercato.

È insomma un amore nato in fretta, decisamente esilarante, anche perché l’uomo non sarà a conoscenza di un particolare importantissimo legato all’identità della sua donzella…

Il Segreto, spoiler: Onesimo e Antonita si sposano

Eh sì: nel momento in cui si inginocchierà di fronte a lei per chiederle di sposarlo e non essere costretto a macchiarsi del peccato “carnale”, Onesimo non saprà il cognome della sua amata, che risponderà sorridendo di chiamarsi Antonita Malo Molina. Nonostante questo piccolo intoppo, la ragazza accetterà comunque di sposare il Mirañar il giorno successivo in una piccola chiesetta, senza informare nessuno del lieto evento.

Ed effettivamente le cose andranno esattamente così: come preventivato, Antonita e Onesimo si faranno sposare da un prete, senza ricorrere alla presenza dei loro amici e parenti, ai quali diranno soltanto a fatto compiuto di essere diventati marito e moglie. Nozze, le loro, che non verranno mostrate nemmeno ai telespettatori, dato che avverranno off screen…

Il Segreto, trame: dove andranno a vivere i novelli sposi?

Ma, dato il repentino sposalizio, dove andranno a vivere i novelli coniugi Mirañar? In tal senso, possiamo anticiparvi che Onesimo si stabilirà a La Habana senza chiedere il minimo permesso a Isabel, sottolineando che ormai è lo sposo di Antonita ed è accanto a lei che deve stare.

Insomma, la Marchesa dovrà accettare l’uomo nella sua dimora… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!