In attesa di assistere al gran finale de Il Segreto, in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 28 maggio 2021, continuiamo a concentrarci sulle storyline che chiuderanno la telenovela iberica. Oggi parliamo di Rosa Solozabal (Sara Sanz), che studierà un diabolico piano per far sì che il capitan Huertas (Carles Sanjaime) arresti il marito Adolfo De Los Visos (Adrian Pedraja), colpevole di averle sempre preferito la sorella Marta (Laura Minguell).

Il Segreto, news: Rosa assiste ad un dialogo tra Marta e Ramon

Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto partirà quando Marta scoprirà che la madre Begoña (Blanca Oteyza) ha ucciso Ramon (Pablo Gomez-Pando). Dopo avere aiutato la matriarca ad occultare il cadavere insieme a tutti i membri della famiglia Solozabal, Adolfo si troverà a parlare della questione proprio con Marta e, nel bel mezzo del dialogo, le dirà di essersi pentito di non avere lottato abbastanza per il loro amore.

Da un lato Marta inviterà il marchesino a mettere da parte questo discorso perché deve concentrarsi sul bambino che attende da Rosa, dall’altro proprio quest’ultima origlierà la conversazione e comincerà a meditare vendetta contro il consorte, tant’è che si procurerà il punteruolo con cui Begoña ha ucciso Ramon per avviare la sua personale vendetta.

Il Segreto, spoiler: Rosa incastra Adolfo per la morte di Ramon

Ma in cosa consisterà il diabolico piano?

Semplice: Rosa nasconderà il punteruolo in una giacca di Adolfo e, dopo averlo fatto, si metterà in contatto in forma anonima con il comando della guardia civile per indicare dove si trova il corpo di Ramon, misteriosamente scomparso da qualche giorno. Come se non bastasse, la giovane Solozabal si preoccuperà di fornire altri dettagli sul modo in cui il cognato è stato ucciso e dirà che, per trovare un colpevole, è forse il caso di rovistare tra le cose del De Los Visos.

Rinvenuto il cadavere di Ramon, il capitan Huertas non avrà quindi altra scelta se non quella di valutare la pista anonima che ha indicato Adolfo come il colpevole dell’assassinio e, neanche a dirlo, ritroverà senza fare troppa fatica l’arma del delitto!

Tale circostanza obbligherà Huertas a spiccare un mandato di cattura nei confronti di Adolfo, cosa che spiazzerà Begoña e Ignacio (Manuel Regueiro), turbati all’idea che la segnalazione, come indicato da Huertas, sia partita proprio dalla loro villa.

Il Segreto, trame: Rosa confessa a Begoña di non essere incinta

Occhio dunque ai successivi sviluppi: mentre Marta metterà immediatamente sull’avviso Adolfo e gli chiederà di nascondersi finché non si sarà chiarita la sua posizione sulla morte di Ramon, Begoña riunirà tutti i tasselli del puzzle e capirà che è stata Rosa a fare la segnalazione alla guardia civile, non comprendendo però per quale ragione abbia incastrato il marito.

La matriarca Solozabal cercherà quindi un chiarimento con la secondogenita, che le confesserà in un impeto di nervosismo di non essere mai stata incinta e di aver mentito soltanto per costringere il De Los Visos a sposarla.

La rete di menzogne di Rosa, insomma, comincerà a cadere in vista del colpo di scena che chiuderà la sua storia a Puente Viejo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

