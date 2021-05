IL SEGRETO finisce in prima serata. Ultima puntata speciale, ecco quando!

Ultime battute per Il segreto, che come sappiamo sta per terminare anche in Italia il suo lunghissimo arco narrativo. E a tal proposito c’è una bella notizia per tutti i fan della soap, che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni con le sue storie e i suoi personaggi.

Cominciamo col dire che nelle prossime due domeniche (16 e 23 maggio) le vicende ambientate a Puente Viejo saranno ancora con noi la domenica pomeriggio dopo Beautiful. E poi? Occhio perché per gli aficionados della serie pare esserci “una bella scorpacciata” in arrivo in prime time.

Il segreto in prima serata su Canale 5 venerdì 28 maggio

Fatte salve variazioni dell’ultima ora, ci risulta che Canale 5 abbia previsto una megapuntata del Segreto in prima serata venerdì 28 maggio, destinata a occupare praticamente prima e seconda serata. Attenzione, perché con tutta probabilità si tratta del gran finale di serie di cui vi abbiamo parlato sin da un anno fa (ovvero quando questi episodi sono stati trasmessi in Spagna).

Ultime occasioni, dunque, per essere in compagnia di Donna Francisca, Raimundo e tutti gli altri personaggi di Puente Viejo. Ai più nostalgici, comunque, ricordiamo che le repliche delle primissime puntate continueranno nel mezzogiorno di Rete 4. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

