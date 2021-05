Grandi manovre per il losco Jean Pierre (Virgil Mathet) nelle ultimissime puntate de Il Segreto. L’amante francese della marchesa Isabel de los Visos (Silvia Marsò) inizierà a minare il rapporto fraterno tra il figlio Adolfo (Adrian Pedraja) e Tomas (Alejandro Vergara) perché sembrerà più che mai intenzionato ad entrare in possesso del controllo della miniera. L’uomo non si fermerà dunque davanti a nulla pur di riuscire nel suo scopo…

Il Segreto, news: Jean Pierre si scontra con Tomas

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la storyline prenderà il via nel momento in cui Adolfo tenterà di abituarsi all’idea di essere il figlio di Jean Pierre, come gli avrà rivelato Tomas, e non di Simon Castro.

Di primo acchito, l’uomo si appoggerà alla moglie Rosa (Sara Sanz) per avere un consiglio sul da farsi, ma la donna sarà troppo impegnata a sospettare del legame che lo unisce alla sorella Marta (Laura Minguell) per essergli di supporto e farà cadere la questione.

A quel punto, Jean Pierre comincerà quindi ad approfittare della situazione venutasi a creare e, con fare insolente, domanderà a Tomas se lui possa essere in qualche modo utile nella gestione dei conti della miniera De Los Visos.

Neanche a dirlo, il ragazzo si risentirà per tale cosa, ma resterà ancora più esterrefatto quando mamma Isabel non opporrà nessuna resistenza alla “strana” richiesta del francese. Di lì a poco, la situazione sarà quindi destinata a precipitare…

Il Segreto, spoiler: Adolfo si avvicina a Jean Pierre

Eh sì: da un lato Jean Pierre si preoccuperà di mostrarsi docile e rispettoso quando si troverà a parlare con Isabel e Adolfo, dall’altro il forestiero mostrerà il suo vero volto nel momento in cui si troverà a parlare con Tomas.

Il conflitto raggiungerà quindi i suoi massimi livelli negli istanti in cui Jean Pierre comincerà a parlare male di Tomas di fronte ad Adolfo, sostenendo che probabilmente è rimasto geloso del fatto che lui, a differenza sua, è nato grazie all’amore, un sentimento che Isabel non aveva mai provato per Simon Castro.

In tal senso, è bene così precisare che Adolfo tenderà a scartare le considerazioni del padre ma, al tempo stesso, non vedrà nulla di male nell’aiuto che vorrà dare ad Isabel nella gestione della miniera. Tutto questo “caos” porterà quindi Tomas a prendere una clamorosa decisione…

Il Segreto, trame: Tomas lascia la Habana

Vi anticipiamo infatti che, proprio mentre Adolfo starà iniziando a stabile un legame con Jean Pierre, Tomas deciderà di allontanarsi da La Habana e si stabilirà in una casetta vicino alla piazza di Puente Viejo.

Tuttavia, il marchesino continuerà a guardare con sospetto lo straniero e si domanderà sempre di più se sia in qualche modo implicato nella strana sparizione di Iñigo Maqueda (Tony Salgado)… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

