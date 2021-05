La casa di carta 5, ALVARO MORTE dice addio al suo “Professore”

La Casa di carta, la serie fenomeno targata Netflix che segue le adrenaliniche avventure della banda di ladri più amati al mondo, è pronta a sbalordire i fan con un’ultima grande stagione, la quinta, in arrivo sul colosso streaming entro la fine dell’anno in corso.

Dopo trentuno episodi e ben quattro atti, per i fan è arrivato il momento di dire addio, almeno per il momento, a uno dei personaggi più geniali visti negli ultimi anni: Il Professore, interpretato dall’attore spagnolo Alvaro Morte. E proprio l’amatissimo protagonista, nell’ultimo giorno di riprese, ha condiviso sui social un video (in cui si mostra in macchina – sorridente e visibilmente commosso – mentre lascia per l’ultima volta gli studi) accompagnato da una toccante didascalia realizzata per congedarsi dal pubblico e dal suo iconico alter ego:

Sto lasciando per l’ultima volta il set de La casa di carta. Non servono parole. Sono grato per tante cose, per tutto. Per i fan (la prima cosa, ovviamente), l’intero team di Vancouver Media e Netflix. E sono grato anche a te, mio caro Professore. Mi mancherà così tanto passare bei momenti con te. Grazie.

In poche ore il video su Instagram è diventato virale, in un solo giorno ha raggiunto quasi tre milioni di visualizzazioni: una cifra enorme che cresce di minuto in minuto, supportata da migliaia di like e commenti entusiasti, tra i quali quelli di alcuni colleghi di avventura come Luka Peros (Marsiglia), Pedro Alonso (Berlino), Najwa Nimri (Alicia Sierra),Esther Acebo (Stoccolma) e anche dall’attore finlandese Peter Franzén (Harald Bellachioma nel cult storico Vikings) che gli ha scritto: “Meraviglioso lavoro, Alvaro!“.

Ma per Alvaro Morte dire addio al Professore non significa rimanere lontano dal set: l’attore è pronto a calarsi nei panni di un nuovo avventuroso personaggio, quello dell’esploratore spagnolo Juan Sebastián Elcano (il primo europeo a circumnavigare il mondo) protagonista della nuova miniserie originale di Amazon Prime Boundless, le cui riprese inizieranno nei prossimi giorni.

