Un bacio dato d’impulso darà il via a tutto l’intreccio sentimentale di Love Is In The Air, la nuova soap turca in partenza su Canale 5 nei prossimi mesi. Senza pensare troppo alle conseguenze, la protagonista Eda Yıldız (Hande Ercel) bacerà il “nemico” Serkan Bolat (Kerem Bursin) nel corso di un evento, al termine del quale si troverà costretta a stipulare un contratto con lui. Scopriamo insieme quale…

Love Is In The Air, news: Serkan e Eda “costretti” a frequentarsi

Se avete letto i nostri post precedenti alle anticipazioni, già sapete che la protagonista Eda ce l’avrà a morte con Serkan poiché lo considererà il responsabile della sua mancata laurea, che le avrebbe permesso di diventare un architetto paesaggista e di essere assunta come tirocinante in Italia.

Anche se il Bolat, dirigente di una società di architettura e design, cercherà di spiegarle che la borsa di studio è stata ritirata dal suo direttore finanziario senza il suo consenso, la Yildiz non crederà a quella che considererà una vera e propria menzogna e, in più di un incontro, rinnoverà l’astio nei confronti dell’uomo.

In ogni caso, la situazione sarà destinata ad avere dei risvolti tragicomici quando Eda accetterà di sostituire come hostess la nemica Melo (Elçin Afacan) durante un volo privato, salvo poi scoprire che il cliente da portare a destinazione è proprio l’odiato Serkan. Quest’ultimo approfitterà quindi della presenza della Yildiz per far pensare all’ex fidanzata Selin (Bige Onal), in procinto di sposarsi con Ferit (Cagri Citanak), di aver trovato una nuova fidanzata.

Love Is In The Air, trame: Eda bacia Serkan, ecco perché

Occhio quindi alle successive mosse di Eda: presa alla sprovvista da Serkan, la ragazza manterrà inizialmente in piedi il teatrino montato dal “nemico”. Appena Selin, Ferit e gli altri testimoni se ne saranno andati, la Yildiz rimprovererà però il Bolat per la bugia che ha raccontato e, come se non bastasse, rifiuterà di fingere di essere la sua fidanzata per due mesi – ossia il tempo che manca al matrimonio dell’ex – anche se il “conoscente” le offrirà in cambio l’intera borsa di studio che le è stata ingiustamente sottratta.

Ad ogni modo, il destino avrà in serbo ben altro per la Yildiz: poco prima di un evento, dove Serkan si appresterà a presentare un importante progetto internazionale della società, la nostra protagonista verrà infatti piantata in asso dal fidanzato Jenk, che le comunicherà di essersi innamorato dell’italiana Carla. Accecata dalla rabbia, Eda salirà quindi sul palco e bacerà Serkan di fronte alla stampa, finendo così su tutti i giornali e siti di gossip in una manciata di minuti!!!!

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan stipulano un contratto!

Tutto questo a che cosa porterà? Grazie ai mass media, il Bolat scoprirà finalmente il nome di Eda, che quest’ultima aveva sempre rifiutato di dirgli, e le rinnoverà la proposta di stipulare un contrato per mantenere in piedi un finto fidanzamento della durata di due mesi.

In quest’occasione, dato che si sentirà un po’ in colpa per le difficoltà che avrà causato al businessman, la Yildiz accetterà l’accordo, ma gli chiederà di essere assunta in azienda come segretaria, escamotage che le consentirebbe di guadagnarsi i soldi per gli studi senza che lui glieli “regali”.

Dopo le dovute firme, Serkan dirà così a Eda che nessuno, nemmeno le sue amiche, devono sapere che in realtà non stanno insieme. Da un lato la fanciulla tentennerà su questa clausola, ma poi accetterà quando l’uomo, dal canto suo, si impegnerà a mantenere in piedi la menzogna anche con la madre Aydan (Neslihan Yeldan) e prometterà di non toccarla, in nessuna occasione, senza il suo consenso.

In tale maniera, partirà dunque il grande inganno escogitato dai due protagonisti che, nel giro di poco tempo, li porterà a riconsiderare la vera natura del loro rapporto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.