Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di lunedì 31 maggio 2021:

Ezgi, una event planner, decide di organizzare un party a sorpresa per il compleanno del suo fidanzato Soner, ma proprio in occasione della festa scopre che lui la tradisce.

Passano tre mesi, ma Ezgi non ha ancora dimenticato il suo ex e, proprio per questo motivo, è sempre molto distratta.

Ezgi ha un incidente con l’auto aziendale e di conseguenza viene licenziata. Triste, a piedi e pure disoccupata, la ragazza litiga con un bellissimo sconosciuto per un taxi. Lo stesso giorno, la nostra protagonista ha un difficile dialogo con Soner, che le intima di lasciare l’appartamento in cui ora soggiorna!

