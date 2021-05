Un’altra coppia bizzarra, protagonista di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, è pronta a ravvivare i pomeriggi estivi di Canale 5. Fin dalla prima puntata della nuova soap turca, che comincerà ufficialmente lunedì 31 maggio 2021 alle 14.45, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Cansu Akman (Fatma Toptas) e del suo fidanzato medico Levent Yazman (Gurgen Oz). I due, nonostante la loro “intima” intesa, non riusciranno però ad ufficiale la loro relazione, a causa di Zeynep (Ada Arca), la figlia dell’uomo…

Mr Wrong, news: Cansu accoglie Ezgi nella sua casa

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Cansu accetterà di accogliere la cugina Ezgi Inal (Ozgu Gurel) nel suo appartamento quando la donna, tre mesi dopo la fine della sua storia, verrà buttata fuori di casa dall’ex fidanzato Soner Seckin (Taygun Sungar). In questo modo, la Akman comincerà ad essere parte integrante della narrazione e si farà notare per il suo strano rapporto con Levent.

A dispetto del buon legame che avrà con Ezgi e l’avvocatessa Deniz Koparan (Cemre Gumeli), Levent tenderà però a non voler informare Zeynep (la figlia di circa otto anni) di essersi rifatto una vita, indipendente dalla madre, al fianco di Cansu. Quest’ultima ovviamente farà finta di accettare la situazione, ma in cuor suo non capirà fino in fondo per quale ragione il suo “amato” non riesca a presentarla ufficialmente alla consanguinea.

Mr Wrong, spoiler: Zeynep manda a monte una cena romantica tra Levent e Cansu

Tra un’insicurezza e l’altra, compreso il pensiero che probabilmente non la ama abbastanza, Cansu cercherà quindi di inserirsi prepotentemente nella vita di Levent, tant’è che inizierà a leggere una serie di libri che conterranno al loro interno regole utili per convincere un uomo a chiedere alla propria fidanzata di sposarsi o, per lo meno, di andare a convivere.

Anche questo tentativo si rivelerà però del tutto vano, sopratutto quando una cena romantica, organizzata ovviamente da Cansu, verrà stravolta dall’arrivo di Zeynep. A quel punto, Levent si preoccuperà di non far vedere alla figlia di essere in compagnia di una donna e si appresterà ad uscire di casa in fretta e furia prima che Zeynep se ne accorga. Un atteggiamento che, neanche a dirlo, sconvolgerà la povera Cansu.

Mr Wrong, trame: Cansu pronta a tutto per amore di Levent

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Vi anticipiamo che, almeno per ora, Cansu penserà di non dover essere abbastanza invadente con Levent, ma i suoi timori non faranno altro che aumentare e, prima o poi, finiranno per esplodere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.