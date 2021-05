Ozgur Atasoy (Can Yaman) è davvero soltanto l’ennesimo “signor sbagliato” nella vita di Ezgi Inal (Ozge Gurel)? Quest’ultima, fin dalle prime puntate di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, sembrerà nutrire dei dubbi a tal proposito, tant’è che accetterà di fingersi la sua fidanzata per accompagnarlo al matrimonio della sorella Ebru. Una svolta narrativa che darà il via a tutto l’intreccio della nuova telenovela turca…

Mr Wrong, news: Ezgi e Ozgur stringono un accordo

Le anticipazioni indicano che la narrazione principale della nuova soap partirà quando l’aitante ristoratore Ozgur offrirà alla nuova vicina di casa Ezgi di impartirle alcune lezioni d’amore se accetterà di accompagnarlo alle nozze di Ebru; una richiesta che l’uomo le farà perché vorrà evitare che la madre Sevim (Lale Basar) lo spinga a conoscere nuove donne con cui fidanzarsi e sposarsi. Un desiderio che l’Atasoy non sente affatto, dato che vero sciupafemmine vuole concedersi soltanto avventure.

Data la sua recente rottura con Soner (Taygun Sungar), che avrà lasciato dopo averlo scoperto con la sua amante, Ezgi non farà fatica ad accettare il patto perché vorrà conquistare ad ogni costo il ginecologo Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu). Ozgur inizierà dunque a dare “ripetizioni” a Ezgi, ma il primo inghippo non tarderà ad arrivare…

Mr Wrong, trame: Ozgur presta soccorso a Ezgi

Vi anticipiamo che, dopo vari rifiuti proprio come consigliatole dall’Atasoy, Ezgi fisserà un appuntamento con Serdar per un venerdì sera. Tuttavia, Ozgur le chiederà all’improvviso di annullare quell’impegno perché la madre Sevim gli avrà detto che è necessario presentarsi da Ebru il giorno precedente al matrimonio, previsto appunto di sabato.

Neanche a dirlo, Ezgi finirà per litigare furiosamente con il ristoratore, ma una nuova scoperta scombussolerà ulteriormente la sua serenità. Durante una visita all’ospedale dove lavora la cugina Cansu (Fatma Toptas), la Inal penserà di andare a salutare anche Serdar, ma resterà attonita quando vedrà Soner in compagnia della nuova fidanzata e capirà che i due sono in attesa del loro primo figlio.

A quel punto, Ezgi berrà più del dovuto e finirà per essere soccorsa proprio da Ozgur, che la ritroverà sull’uscio della porta e le darà ospitalità nella sua casa quando non riuscirà a trovare le chiavi della sua!

Mr Wrong, spoiler: Ezgi accompagna Ozgur al matrimonio di Ebru

Occhio dunque ai successivi sviluppi: colpita da come si sarà presa cura di lui, Ezgi ritornerà alla fine sui suoi passi e, dopo aver origliato una conversazione con la sorella Ebru, comunicherà a Ozgur che intende accompagnarlo al matrimonio!

Per rispettare l’accordo, Ezgi disdirà l’incontro con Serdar, che dispiaciuto le dirà che non potranno vedersi per circa dieci giorni, vista la sua partenza per New York al fine di partecipare ad un convegno medico.

Ezgi e Ozgur si prepareranno quindi per partecipare insieme alle nozze di Ebru, ma Sevim crederà davvero alla messinscena del fidanzamento del figlio donnaiolo?