Primi inghippi nel piano di Ozgur Atasoy (Can Yaman), il protagonista maschile di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova soap turca in partenza lunedì 31 maggio alle 14,45 su Canale 5. L’uomo metterà su un “teatrino” con la vicina di casa Ezgi Inal (Ozge Gurel) per far credere alla madre Sevim (Lale Baser) di aver finalmente trovato l’amore, ma tutto rischierà di sfuggirgli di mano in tempi record. Scopriamo insieme perché…

Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: OZGUR conosce NEVIN e UNAL, ecco chi sono

Mr Wrong, news: i termini dell’accordo tra Ozgur e Ezgi

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che Ezgi troverà ospitalità a casa della cugina Cansu (Fatma Topas) tre mesi dopo la rottura con l’ex fidanzato Soner (Taygun Sungar), che avrà trovato in compagnia di un’altra donna. A quel punto, la nostra protagonista si troverà ad interagire parecchio con l’aitante e donnaiolo Ozgur, il suo vicino di casa.

Sarà allora che l’uomo le proporrà un accordo: se lo accompagnerà al matrimonio della sorella Ebru e si presenterà alla madre Sevim come la sua fidanzata, lui le darà in cambio lezioni d’amore utili per conquistare il ginecologo Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu) e conquistarlo entro l’estate. La macchinazione avrà dunque inizio, ma il primo imprevisto non tarderà ad arrivare…

Mr Wrong, trame: Ozgur fa la conoscenza di Nevin e Unal, la madre e il patrigno di Ezgi

Eh sì: se ci avete letto in precedenza, durante il viaggio di otto ore per arrivare a Gokce, la sua cittadina natale, Ozgur deciderà di fare una sosta in un paesello, ma a sorpresa scenderà proprio in prossimità dell’attività commerciale di Nevin (Feri Baycu Güler) e Unal (Suat Sungur), ossia la madre e il patrigno di Ezgi.

Dato che aveva già comunicato alla mamma che stava frequentando il ginecologo Sedar, Ezgi si troverà quindi costretta a mentire ai propri genitori, motivo per il quale Ozgur fingerà di essere un medico e specificherà, ovviamente mentendo, di chiamarsi Ozgur Serdar!!!

La menzogna però rischierà di creare un vero e proprio problema: vi anticipiamo infatti che Nevin si metterà in contatto telefonico con Cansu e le comunicherà di avere finalmente conosciuto Serdar poiché Ezgi sta passando il weekend in compagnia dell’uomo. Una versione che non convincerà la donna poiché, proprio in quegli istanti, si troverà di fronte al ginecologo in ospedale!!!!

Mr Wrong, spoiler: Ozan parla a Cansu e Deniz dell’accordo tra Ozgur e Ezgi

Tutto questo a che cosa porterà? Come facilmente prevedibile, Cansu metterà in allerta l’avvocatessa Deniz (Cemre Gümeli) e le dirà che Ezgi ha mentito a Nevin facendole credere di essere in compagnia di Serdar.

Le due donne si domanderanno dunque chi sia davvero l’uomo che è in viaggio con la sua amica e decideranno di parlarne a La Gabbia, ossia il ristorante gestito da Ozgur e dallo chef Ozan Dincer (Serkay Tutuncu), già incontrato – e non trattato in maniera simpatica – proprio da Deniz.

Mr Wrong: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tra un equivoco e l’altro, Ozan finirà quindi per confessare a Deniz e Cansu che Ezgi si trova in compagnia di Ozgur, ma dovrà specificare fin da subito che i “piccioncini” stanno soltanto inscenando una relazione per far credere a Sevim che il figlio abbia finalmente abbandonato la sua vita “dissoluta” per concentrarsi su una donna con la quale costruire una famiglia.

Ma fino a quando rimarrà in piedi il castello di bugie costruito da Ezgi e Ozgur? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.