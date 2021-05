Tutto è pronto su Canale 5 per il debutto di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. La nuova soap, che ha come protagonisti l’aitante ristoratore Ozgur Atasoy (Can Yaman) e la sfortunata Ezgi Inal (Ozge Gurel), prenderà infatti il via su sull’ammiraglia Mediaset lunedì 31 maggio alle 14.45.

Fin dall’inizio, i due personaggi principali si troveranno ad interagire in tantissime occasioni, motivo per cui l’Atasoy conoscerà presto Nevin (Feri Baycu Güler) e Unal Yilmaz (Suat Sungur), la madre e il patrigno della Inal…

Mr Wrong, news: Ezgi decide di accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella Ebru

Le anticipazioni indicano che Ezgi diventerà la nuova vicina di Ozgur quando verrà piantata in asso dal fidanzato Soner (Taygun Sungar), che l’avrà tradita con un’altra donna. A quel punto, tre mesi dopo la rottura, la Inal vorrà conquistare il ginecologo Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu), ma ogni sua tecnica si rivelerà decisamente fallimentare.

Proprio per tale motivo, Ozgur si offrirà volontario per dare a Ezgi alcune lezioni d’amore per conquistare il medico, ma lei in cambio dovrà presenziare come sua finta fidanzata al matrimonio della sorella Ebru.

Ozgur vorrà mandare avanti tale accordo per evitare che la madre Sevim (Lale Basar), nel corso dei festeggiamenti, gli chieda in continuazione quando smetterà di essere un donnaiolo per accasarsi e mettere su famiglia. Tra litigi e incomprensioni, Ozgur e Ezgi si metteranno davvero in viaggio per dare inizio alla messinscena ma, prima di arrivare a destinazione (data la distanza in macchina di otto ore), ci sarà un piccolo imprevisto…

Mr Wrong, spoiler: Ozgur fa la conoscenza di Nevil e Unal

Eh sì: a metà del percorso, Ozgur deciderà di fare una sosta, ma per un fortuito caso del destino si fermerà proprio nel paesino natale di Ezgi, dove avrà modo di conoscere immediatamente Nevil e Unal, la madre e il patrigno della ragazza. In questa circostanza, l’Atasoy si troverà però a mentire perché Nevil, già informata dalla figlia, crederà che si tratti del dottor Serdar.

C’è da dire che Ozgur manterrà in piedi il teatrino ma per poco non sarà scoperto, dato che Nevil sarà in possesso della rivista scandalistica dove una giornalista, qualche settimana prima, lo aveva dipinto come un tipo incapace di rispettare qualsiasi donna. Tuttavia, Ezgi riuscirà ad intercettare il pericolo e farà sparire il giornale. Insomma, il pericolo rientrerà, almeno per il momento…

Mr Wrong, trame: Ezgi arriva a casa di Ozgur

Vi anticipiamo infatti che, nel giro di qualche ora, Ozgur e Ezgi si rimetteranno in viaggio, tant’è che la fanciulla conoscerà presto anche la “finta” suocera Sevim e la cognata Ebru. A tal proposito, la Inal riuscirà a passare il primo test delle due donne, dato che rifiuterà (ovviamente!) di dormire insieme all’Atasoy. Un particolare, questo, che farà credere alle parenti dell’uomo che sia la ragazza giusta per lui.

Fatto sta che, durante la prima cena in casa Atasoy, Ezgi avrà modo di conoscere anche Fitnat (Deniz Özerman), la zia impicciona e logorroica di Ozgur… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.