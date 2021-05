Tra i volti più importanti di Mr Wrong – Lezioni d’Amore ci sarà anche l’aitante chef Ozan Dincer (Serkay Tütüncü). Migliore amico del protagonista Ozgur Atasoy (Can Yaman), il ragazzo intreccerà la sua strada con l’avvocatessa Deniz Koparan (Cemre Gumeli), a sua volta amica di Ezgi Inal (Ozge Gurel). Tra i due, il primo incontro sarà tutt’altro che idilliaco…

Mr Wrong, news: ecco come Ozan incontrerà Deniz

Le anticipazioni indicano che Ozan incontrerà per caso Deniz in un parco e resterà fin da subito affascinato dalla sua bellezza, tant’è che cercherà inutilmente di attaccare bottone. Qualche minuto dopo, il ragazzo vedrà di nuovo la donna ai parcheggi, ma a sorpresa attirerà di nuovo la sua collera poiché avrà posizionato la sua macchina in modo tale da non consentire alla Koparan di uscire con la sua.

Dato che si vergognerà, Ozan preferirà non dire subito a Deniz che la vettura è la sua, ma sarà costretto ad ammettere la verità quando la legale chiamerà il carro-attrezzi. Si tratterà di un divertente imprevisto che attirerà l’ironia di Ozgur, il quale prenderà bonariamente in giro l’amico per come saranno andati i fatti. La storia, però, non finirà così…

Mr Wrong, spoiler: Gizem scopre dove si trova Deniz

Vi anticipiamo infatti che Gizem (Ece İrtem), la responsabile della sala del ristorante dove lavorano Ozgur e Ozan, farà le sue personali indagini e scoprirà il nome e la professione di Deniz per poi comunicare le notizie al Dincer. Quest’ultimo metterà così in atto una strategia al fine di riavvicinarsi all’avvocatessa e si recherà nel suo studio pur di instaurare un dialogo con lei.

Da un lato Deniz reagirà in maniera fredda appena si ritroverà davanti Ozan e non crederà minimamente al fatto che sia arrivato lì da lei per caso, dall’altro la donna accetterà comunque di dargli consulenza legale per il ristorante quando la collega İrem Doğan (Kimya Gokce Aytac) cercherà di sottrarglielo come cliente. In ogni caso, la conversazione che ne varrà fuori avrà un risvolto interessante…

Mr Wrong, trame: Deniz cerca un lavoro per Ezgi

Eh sì: durante l’incontro, Deniz riceverà una telefonata dalla quale sarà chiaro che cerca un lavoro per un’amica esperta in pubbliche relazioni ed organizzazione di eventi. Inconsapevole del fatto che quella persona è Ezgi, già entrata in contatto con Ozgur allo scopo di ricevere le sue personali “lezioni d’amore” per conquistare il medico Serdar (Sarp Can Köroğlu), Ozan si farà subito avanti e dirà alla Koparan che nel suo locale stanno cercando proprio una figura del genere.

Come si svilupperà dunque la storyline? Quel che è certo è che Ozgur, proprio la sera prima, aveva scartato l'idea di proporre ad Ezgi il lavoro, per via del suo caratterino non troppo facile…