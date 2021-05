Anticipazioni settimanali puntate Mr Wrong, lezioni d’amore da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno 2021: Ezgi, event planner, organizza la festa a sorpresa per il compleanno del suo ragazzo e in quell’occasione scopre che lui la tradisce. A distanza di tre mesi non lo ha ancora dimenticato ed ha la testa fra le nuvole, per questo ha un incidente con l’auto aziendale e per il suo comportamento poco professionale viene licenziata. A piedi e senza lavoro, litiga con un affascinante sconosciuto per un taxi. Sempre lo stesso giorno ha una sgradevole conversazione con il suo ex Soner, che la obbliga a lasciare l’appartamento.

Ezgi scopre che ad investirla è stato il giovane medico Serdar Ozturk. Dopo una serie di giornate decisamente “no” decide di andare a bere un drink con le amiche, ma purtroppo nessuna di loro la raggiunge. Rimasta sola al bancone del bar, si ubriaca. Il proprietario del locale “La Gabbia” è Ozgur, che non solo è l’affascinante ragazzo con cui ha discusso in taxi, ma è anche l’inconsapevole vicino di casa di Cansu, dove Ezgi è andata ad abitare. Ozgur si è guadagnato l’appellativo di “Uomo Sbagliato” dopo aver trascorso una nottata di fuoco con la bella giornalista Yesim, alla quale aveva concesso un’intervista come giovane imprenditore di successo. In questa giornata, dove i colpi di scena sembrano non finire mai, Ezgi, per non farsi mancare nulla, attraversa sbadatamente la strada e viene investita da un’auto.

In breve tempo Ezgi e Ozgur non solo diventano amici, ma stringeranno anche un patto: Ozgur aiuterà Ezgi a conquistare il bel dottor Serdar ed Ezgi fingerà di essere la fidanzata di Ozgur durante il matrimonio della sorella di Ozgur. Infatti la mamma di Ozgur, Nevin, vuole vederlo sposato a tutti i costi. Ozgur per non affrontare questo discorso con la madre le dirà di essere fidanzato con Ezgi.

Prove di accordo fra Ozgur ed Ezgi: lui le chiede di accompagnarlo al matrimonio della sorella, per compiacere alla mamma che lo vorrebbe felicemente fidanzato, e in cambio le assicura che, grazie ai suoi consigli, sposerà Serdar entro fine estate; Ezgi se ne compiace, anche per desiderio di vendetta nei confronti dell’ex, Soner, che sta per sposarsi a sua volta. L’accordo però è ostacolato da continui bisticci. Finalmente Ezgi, grazie ai consigli di Ozgur, riesce a farsi desiderare da Serdar, che le chiede un appuntamento. L’esperto seduttore Ozgur suggerisce ad Ezgi di non accettare subito la richiesta di appuntamento di Serdar e di farsi desiderare.

Ezgi sulle prime non è d’accordo con la strategia di Ozgur, che però alla fine si rivela vincente. L’appuntamento è fissato per venerdì, giorno in cui però la madre di Ozgur pretende che i due siano al matrimonio, comunque programmato per sabato. Ezgi protesta e con Ozgur è di nuovo rottura. Intanto Cansu è alle prese con Levent, che non vuole dire alla figlia del loro rapporto; alla fine però le giura che in settimana gliene parlerà…

