Anticipazioni serie tv New Amsterdam 3, trame episodi in onda martedì 1° giugno 2021 in prima serata su Canale 5:

New Amsterdam 3, trama episodio Una nuova normalità (3 x 01)

Un 747 precipita nell’East River, sotto gli occhi dei medici del New Amsterdam. Miracolosamente, non si registrano vittime ma solo feriti, sebbene alcuni gravi. Il comandante Starks risulta illeso ma catatonico; alla fine riesce a confessare a Iggy di essere bipolare e di essere certo di aver causato l’incidente nel tentativo di togliersi la vita. Ma per quanto Max faccia di tutto per tenere lontana la squadra dell’N.T.S.B. arrivata in ospedale per indagare sull’incidente, dalla scatola nera si evince che in effetti Starks ha deliberatamente lanciato l’aereo in picchiata. Solo grazie alla copilota, risvegliatasi da un delicato intervento, si riuscirà a stabilire la verità.

Kapoor, contagiato dal Covid e intubato da diverso tempo, viene finalmente staccato dal respiratore. Ma il danno cardiaco riportato fa sì che sia necessario un trapianto di valvola mitrale e, essendo Kapoor estremamente debilitato, l’intervento si presenta ad alto rischio.

New Amsterdam 3, trama episodio Lavoratori indispensabili (3 x 02)

Reynolds risponde all’appello di Max per tentare di salvare Vijay, ma la situazione è molto grave e due tentativi falliscono. Intanto Ella entra in travaglio prima del previsto e si trova a lottare con il proprio disturbo ossessivo compulsivo. Iggy, digiuno da giorni, non si regge in piedi e Lauren cerca di convincerlo a chiedere aiuto per il suo disturbo alimentare.

La dottoressa Sharpe si rende conto che la pandemia le ha lasciato il terrore del contatto con gli altri e questo minaccia la sua relazione con Cassian. Max cambia posizione in merito alle prescrizioni di oppioidi e decide di utilizzare i rider per consegnare farmaci a domicilio, ma viene arrestato.

New Amsterdam 3, trama episodio Misure di sicurezza (3 x 03)

Reynolds, in partenza per San Francisco, riceve una telefonata dalla madre che, appena salutato il figlio, è caduta in casa; Reynolds la porta subito al New Amsterdam, dove Max si incarica personalmente del caso scoprendo così che Nola soffre di diabete.

All'interno dell'ospedale, Iggy e Sharpe manifestano scontento per la medicina a distanza. Il primo è alle prese con un'adolescente immunodepressa in lockdown, la cui ansia è sfociata nell'autolesionismo; Sharpe vede tornare Millie, la quale dopo aver saltato diverse sedute di chemio, scopre che il suo tumore si è metastatizzato. Max si trova a dover decidere se riaprire le porte del New Amsterdam, prestandosi a girare uno spot per il rilancio dell'ospedale, come suggerito da Dora.

