A giugno in prima serata su Canale 5 arriva la terza stagione di New Amsterdam, il medical drama Nbc con protagonista l’audace e anticonformista dottor Max Goodwin, interpretato dall’affascinante attore americano Ryan Eggold.

La terza stagione riprende un anno dopo l’arrivo del Covid-19 a New York. Il sistema sanitario è completamente al collasso e, come al solito, i meno fortunati si ritrovano soli e in balia del proprio infausto destino. Sarà come al solito il team medico dell’altruista dottor Max Goodwin, malgrado sia costretto ad operare in una struttura completamente dimenticata dal sistema sanitario, ad aiutare e sostenere i più emarginati.

Il terzo ciclo dell’emozionante serial creato da David Schulner ci offre una visione molto realistica della pandemia (a detta della critica americana sarebbe la migliore in assoluto), con una trama che arriva dritto al cuore e, malgrado la sua drammaticità, riesce ad illuminare con un ineguagliabile “approccio umano”.

La prima puntata, infatti, parte da un commovente montaggio che permette agli spettatori di vivere i giorni difficili vissuti dopo l’inaspettato arrivo del Coronavirus; un momento davvero di grande emozione, accentuato dalla scelta musicale di sottofondo – l’intramontabile What A Wonderful World di Jon Batiste – che rappresenta un vero e proprio un inno alla vita, un grido di speranza e di amore in un momento buio e difficile come quello che il mondo intero vive da oltre un anno.

Liberamente tratto dall’ormai famoso memoir Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer (oggi tra gli autori e produttori della serie), New Amsterdam dallo scorso marzo è sbarcato su Netflix e, grazie al passaparola degli utenti si è subito imposta tra le produzioni più seguite della piattaforma, dando la possibilità a moltissima gente di conoscere e amare l’eroico dottor Max Goodwin!

