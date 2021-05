Momenti ad altissima tensione sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, infatti, la guerra tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) esploderà nuovamente in tutta la sua violenza. E a farne le spese sarà una vittima innocente…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane decide di rapire Tim

Nell’arco di poche settimane Ariane è riuscita a realizzare ciò che molti avevano potuto solo sognare: ridurre Christoph sul lastrico e spogliarlo di ogni avere. Purtroppo per lei, però, l’uomo non è solito arrendersi facilmente…

Determinato a riprendersi ciò che è suo, Saalfeld ha pazientemente atteso la prima occasione buona. Occasione che si è presentata dopo il tentativo da parte della Kalenberg di far saltare in aria il Fürstenhof. Dietro minaccia di mostrare alla polizia un video che la incrimina, Christoph è infatti riuscito a convincere Ariane a rendergli parte delle sue quote. E, inutile dirlo, la dark lady non l’ha presa bene…

La donna ha così iniziato a pensare a come costringere l’odiato nemico a venderle le sue azioni, giungendo ad una conclusione: per Christoph solo la famiglia è più importante del Fürstenhof. Il risultato? La Kalenberg deciderà di rapire Tim (Florian Frowein) per poter ricattare suo padre. Il piano funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane rapisce Tim e ricatta Christoph

Come vi abbiamo anticipato, i crudeli intenti della dark lady verranno scoperti da Erik (Sven Waasner), con cui la donna inizierà una relazione. Sconvolto di fronte alla spregiudicatezza dell’amante, Vogt tenterà inizialmente di scoraggiare quest’ultima dal compiere un’azione tanto folle, salvo poi decidere di aiutarla…

Il piano scatterà quando Tim si recherà ad un appuntamento con Franzi (Léa Wegmann) in riva al lago. Ad attenderlo, infatti, il ragazzo non troverà la sua amata, bensì gli scagnozzi di Ariane! I due criminali aggrediranno il giovane Saalfeld alle spalle cercando di metterlo fuori combattimento con dell’anestetico. Ebbene, inizialmente lui riuscirà a mettere i malviventi in fuga, ma la droga somministratagli inizierà presto ad avere effetto…

Nonostante i suoi sforzi di rimanere sveglio, Tim cadrà a terra nel bosco, dove si imbatterà in Erik. Convinto che Vogt voglia aiutarlo, il ragazzo si convincerà di essere finalmente al sicuro… ma si sbaglia! Non appena il giovane Saalfeld sverrà, infatti, Erik lo trascinerà nella “prigione” predisposta da Ariane e lo legherà saldamente ad una sedia.

A quel punto Ariane potrà passare alla parte finale del suo piano: chiedere a Christoph un riscatto di due milioni di euro in cambio della liberazione del figlio, una somma di denaro che l’uomo può ottenere solo dalla vendita delle proprie azioni: Saalfeld cederà al ricatto? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

