Impulsiva, passionale ed estroversa, Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) è nota per essere facile ai colpi di fulmine. E la cosa non cambierà col tempo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, la ragazza perderà la testa per un ospite del Fürstenhof, finendo per stravolgere la propria vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy vuole conquistare Joell

La fine della sua storia con Bela (Franz-Xaver Zeller) e la partenza di Paul (Sandro Kirtzel) sono ferite non ancora del tutto rimarginate, ma Lucy ha comunque deciso di guardare avanti. Decisa a voltare pagina e dimenticare i suoi amori perduti, la Ehrlinger si è dunque messa alla ricerca di un buon partito. E ben presto le sue preghiere verranno esaudite…

Quando al Fürstenhof si presenterà un giovane scrittore di successo di nome Joell Wauters (Peter Lewys Preston), la ragazza non avrà infatti dubbi: è lui l’uomo perfetto per lei! E non si perderà in indugi…

Dimostrando ancora una volta un invidiabile spirito di iniziativa, Lucy prima proverà in tutti i modi a fare la conoscenza dell’affascinante ospite e poi, quando i suoi tentativi falliranno, penserà bene di entrare nella stanza di quest’ultimo e di iniziare a leggere un suo manoscritto. Proprio in quel momento, però, lui rientrerà, cogliendola sul fatto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy scopre il segreto di Joell

Imbarazzatissima, la Ehrlinger fuggirà via con una scusa, ormai convinta di aver vanificato per sempre i suoi tentativi di approccio. A sorpresa, però, poco dopo sarà proprio Joell a cercarla! Ci sarà dunque ancora speranza?

Ebbene, nonostante l’inizio tra loro non sia stato dei migliori, i due effettivamente si avvicineranno, tanto che Lucy parlerà allo scrittore della drammatica scomparsa di Romy (Désirée von Delft), confessando di sentire terribilmente la mancanza della sorella.

Ebbene, non solo Joell si mostrerà estremamente comprensivo nei suoi confronti, ma organizzerà addirittura una seduta spiritica per far entrare la Ehrlinger in contatto con lo spirito della sorella. Come prevedibile, il tentativo si rivelerà un buco nell’acqua, ma farà comunque avvicinare pericolosamente i due…

Ormai perdutamente innamorata, Lucy non riuscirà più a stare lontana da Joell, che a sua volta le confiderà il suo più grande segreto: ha un blocco creativo e teme di non riuscire a finire in tempo il suo nuovo romanzo!

Il risultato, determinata a conquistare il suo amato, la Ehrlinger capirà di avere una grande possibilità per far breccia nel suo cuore: aiutarlo a superare il suo blocco. Ci riuscirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

