L’amore porta a compiere gesti folli. Se poi ci si aggiunge anche una fervida fantasia, i risultati possono essere davvero sorprendenti! Ne sa qualcosa Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore avrà un’idea a dir poco originale per conquistare l’uomo che ama…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy scopre il segreto di Joell

Da settimane ormai Lucy sogna di incontrare l’uomo dei suoi sogni. E così, quando al Fürstenhof è comparso il giovane e affascinante scrittore Joell Wauters (Peter Lewys Preston), la ragazza non ha avuto dubbi: deve conquistarlo ad ogni costo!

Effettivamente tra i due si è subito creata una certa intesa, tanto che Joell ha addirittura provato a mettere l’amica in contatto con la defunta sorella Romy (Désirée von Delft) organizzando niente meno che una seduta spiritica.

Ebbene, il tentativo si rivelerà un fallimento a livello di comunicazione con l’Aldilà, ma farà avvicinare notevolmente i due ragazzi, tanto che Joell confiderà a Lucy il suo grande segreto: soffre di un blocco creativo e teme di non riuscire a finire il suo romanzo nei tempi previsti dal suo editore.

Il risultato? La Ehrlinger capirà che la chiave per conquistare il cuore del suo amato è aiutarlo a superare il suo problema. Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell vuole lasciare il Fürstenhof

Nella speranza di riuscire a farlo distrarre, Lucy proporrà a Joell di giocare a basket, cosa che avrà però un esito inaspettato. Durante la partita, infatti, il ragazzo si ferirà ad un polso e riceverà da Michael (Erich Altenkopf) un certificato medico che gli permetterà di prendersi una pausa dalla scrittura. Una vera fortuna per lo scrittore!

A quel punto la Ehrlinger proverà in tutti i modi ad aiutare il suo amato a ritrovare l’ispirazione per il suo romanzo. Non solo, però, i suoi sforzi risulteranno vani, ma Wauters deciderà addirittura di lasciare il Fürstenhof! Un’eventualità che Lucy dovrà impedire a qualunque costo.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Lucy fa credere a Joell che al Fürstenhof ci sia un fantasma

Determinata a trattenere l’uomo che ama, la ragazza avrà così un’idea tanto brillante quanto folle: gli farà credere che nella Suite Sissi del Fürstenhof sono stati sentiti i lamenti di un fantasma. Una storia tanto assurda quanto irresistibile per uno scrittore di libri mystery…

E così, quando poi Rosalie (Natalie Alison) confermerà la leggenda del “fantasma del Fürstenhof”, Joell si getterà entusiasta nell’avventura e prenoterà la stanza “infestata”, dove resterà insieme a Lucy in attesa che lo spirito si faccia viva. Ed effettivamente la sua pazienza verrà ricompensata…

Presto si udiranno infatti chiaramente dei lamenti che sembrano provenire da un’anima in pena. Nell’hotel alberga dunque davvero un fantasma? Inutile dire che in realtà dietro a questo fenomeno apparentemente inspiegabile c’è in realtà una spiegazione che non ha davvero nulla di soprannaturale…

