Sarà un oscuro e terribile segreto a segnare il corso della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, presto al via da noi in Italia. Un segreto così potente da essere destinato a stravolgere le vite di ben tre famiglie. E nelle prossime puntate italiane scopriremo finalmente di cosa si tratta…

Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: torna il padre di Lucy, ecco perché

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Il marito di Selina scomparve nel nulla

Da tempo ormai vi abbiamo anticipato che la prossima stagione di Tempesta d’amore sarà incentrata su due personaggi: Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber). Come sappiamo, la prima è la figlia adottiva di Selina (Katja Rosin), a cui è legatissima.

È stata infatti quest’ultima a farsi carico della famiglia dopo che il marito Cornelius – nonché padre naturale di Maja – scomparve lasciandola in un mare di debiti. L’uomo ebbe infatti un tragico incidente in parapendio poco dopo essere stato coinvolto in una truffa finanziaria e, anche se il corpo non venne mai ritrovato, fu dichiarato morto.

Da allora sono passati degli anni e Selina non ha mai avuto modo di mettere in dubbio il fatto che il coniuge sia davvero deceduto in quel terribile incedente. Peccato che le cose non siano affatto andate così…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja aiutò suo padre a simulare la propria morte

La verità emergerà (almeno per noi spettatori) tra pochi giorni ed a rivelarcela sarà Maja in persona. Dopo aver scoperto che la madre sta pensando di rifarsi una vita al fianco di Christoph (Dieter Bach), la ragazza non potrà fare a meno di ripensare al padre. E tali pensieri la seguiranno fino nel sonno…

Grazie ad un incubo della giovane donna, scopriremo infatti che non solo Cornelius è vivo, ma fu lui stesso a simulare la propria morte. Vittima di una truffa finanziaria, l’uomo decise infatti di far perdere le proprie tracce per poter indagare nell’ombra e scoprire chi gli ha rovinato la vita.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per far perdere le proprie tracce, von Thalheim chiese infatti aiuto a Maja, implorandola di non far parola con nessuno dell’accaduto… inclusa Selina! La ragazza è dunque l’unica persona ad essere a conoscenza del fatto che il padre è ancora vivo e deve convivere con un costante senso di colpa nei confronti della madre.

E non è finita qui! Con il tempo si scoprirà infatti che il criminale che rovinò la vita a Cornelius è un personaggio che conosciamo molto bene… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.