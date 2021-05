Arrivi e partenze fanno parte della routine quotidiana di un hotel. Sarà però un ospite molto speciale quello che si presenterà alla reception del Fürstenhof nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Il padre di Lucy torna al Fürstenhof

Da qualche giorno la vita di Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) sembra finalmente essere tornata ad andare nella direzione giusta: dopo le numerose delusioni in amore, la ragazza ha finalmente trovato l’uomo giusto per lei in Joell Wauters (Peter Lewys Preston), un giovane e affascinante scrittore di romanzi mystery.

Dopo qualche problema iniziale, i due ragazzi sono effettivamente diventati una coppia affiatatissima. La loro relazione andrà infatti così bene da convincere il giovanotto a fare alla fidanzata una proposta inaspettata: seguirlo negli Stati Uniti per un tour di cinque mesi.

Ebbene, dopo una breve indecisione, la Ehrlinger deciderà di accettare! Proprio quando starà per chiedere il permesso ai suoi superiori, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: si ritroverà di fronte suo padre Hieronymus! A cosa sarà dovuta questa visita inaspettata?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy rinuncia a partire per aiutare suo padre

I telespettatori di lunga data di Tempesta d’amore non possono non ricordare Hieronymus Ehrlinger (Werner Biermeier), il padre di Romy (Désirée von Delft) e Lucy. Apparentemente burbero ma in realtà tenero di cuore, l’uomo giunse al Fürstenhof per conoscere il suo futuro genero Paul (Sandro Kirtzel) e poi in occasione delle nozze di quest’ultimo insieme a Romy.

L’ultima volta che l’uomo comparve al Fürstenhof fu poco dopo la tragica morte della figlia. Disperato, Hieronymus accusò Michael (Erich Altenkopf) di essere responsabile della scomparsa della sua adorata Romy, ignorando che in realtà quest’ultima non morì per arresto cardiaco bensì per avvelenamento.

Ma cosa porterà l’anziano Ehrlinger a tornare nuovamente a Bichlheim?

Purtroppo anche in questo caso non si tratterà di una visita di cortesia: l’uomo è infatti a pezzi dopo essere stato lasciato dalla moglie. Ebbene, non appena Lucy scoprirà quanto accaduto, non capirà di non poter abbandonare il genitore in un simile momento di difficoltà.

E così la ragazza deciderà di rimandare il viaggio negli Stati Uniti per stare accanto al padre e, soprattutto, aiutarlo a riconquistare la moglie. Avrà successo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

