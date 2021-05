A Un posto al sole, sono ormai lontani i tempi in cui Clara pronunciava “due parole in croce” nelle pochissime puntate in cui appariva, inizialmente nelle vesti di cameriera dei Viscardi (ricordate?). Da allora, le cose sono molto cambiate e oggi il personaggio interpretato da Imma Pirone è molto più al centro della scena, con storyline che non di rado la vedono assoluta protagonista.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 12 maggio 2021

La ragazza è ora madre del piccolo Federico Palladini, frutto di una lunga relazione con Alberto (Maurizio Aiello) che faceva ben sperare e che invece si è rivelata un disastro, soprattutto dopo le continue intromissioni di Barbara Filangieri (Mariella Valentini). In generale, l’importanza di Clara nella soap partenopea di Rai 3 è molto aumentata con gli anni ma il ruolo conserva a tutt’oggi la caratteristica di “sfortunata Cenerentola” che l’ha accompagnata sin dall’inizio. Sarà sempre così?

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Se ci avete fatto caso, nelle attuali puntate di Upas iniziano ad esserci i segnali di una novità, con Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) che sta consigliando a Clara di dare una svolta alla sua esistenza, facendo qualcosa che possa produrre frutti a medio-lungo termine. E sarà proprio questo che accadrà!

Dunque, in futuro c’è da aspettarsi con tutta probabilità una Clara un po’ diversa da come l’abbiamo conosciuta finora: la giovane donna evolverà molto, inizierà a studiare e quindi si rifarà una vita anche a livello di spessore della sua personalità.

Anche Alberto avrà intanto dei cambiamenti, ma di altro tipo: lo vedremo interagire a breve con Pietro Abbate (Simon Grechi) e quindi, come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, in qualche modo sembrerà riavvicinarsi all’orbita dei Cantieri. Ma di questo vi parleremo meglio in uno dei prossimi post… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.