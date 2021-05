E finalmente ci siamo. Come sapete, con la puntata di Un posto al sole di martedì 25 maggio, Marina Giordano torna in scena dopo quattro mesi e mezzo di assenza e lo fa in un momento davvero molto delicato per i Cantieri e per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 26 maggio 2021

In occasione del suo rientro a Upas, l’attrice Nina Soldano ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero Tv nella quale ha dichiarato che il suo personaggio si è riposato abbastanza e che dunque è arrivato il momento di essere di nuovo in pista:

È tornata con uno scopo ben preciso, legato alla situazione dei Cantieri Palladini. Bisognava chiudere dei cerchi ed erano indispensabili la sua forza e la sua esperienza. Roberto Ferri sta vivendo una fase preoccupante e pericolosa, era necessaria la zampata graffiante di Marina!

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Una zampata graffiante che si noterà sin da subito, visto che ci sarà immediatamente un primo confronto con Pietro Abbate (Simon Grechi), l’uomo che con la sua sete di vendetta è vicino a mettere in ginocchio Ferri. Ma ora anche Roberto si sentirà più tranquillo con la Giordano accanto a sé e tornerà a combattere.

Occhio a Lara (Chiara Conti), però: con Marina di nuovo a Napoli, la Martinelli inizierà a sentirsi molto trascurata e presto avremo dei dubbi su di lei! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.