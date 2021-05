È ormai da diverso tempo che a Un posto al sole stiamo assistendo ad una crisi nel rapporto tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), crisi che non accenna a risolversi e che nelle prossime settimane potrebbe anche approfondirsi maggiormente. Eh già, ora le cose chissà che non peggiorino ulteriormente, visto che c’è forse di mezzo un… terzo incomodo!

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 11 maggio 2021

Sin dalle sue prime apparizioni, in molti hanno infatti notato come la new entry Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) fosse diventata una presenza un po’ troppo “fissa” al Caffè Vulcano, sospettando che con il tempo ci sarebbe stato un coinvolgimento maggiore – diciamo così – tra la Graziani e l’assiduo cliente.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Le cose, in effetti, sembrano proprio andare in questa direzione. Nelle puntate in corso, Silvia spera molto che la situazione professionale di Michele possa a breve migliorare e in tal senso c’è ora una docenza per un corso di giornalismo online che potrebbe risollevare il morale del giornalista.

Ebbene, così non sarà. L’esperienza lavorativa del Saviani risulterà deludente e poco stimolante, cosa che – come indicano anche le anticipazioni ufficiali – “si ripercuoterà su tutta la famiglia, mentre Silvia aiuterà se stessa dedicandosi a un’antica passione“.

Eh sì. Per riprendersi dal momento difficile in campo sentimentale, la nostra protagonista si getterà a capofitto nella sua passione per il cinema, recandosi ad assistere a uno dei suoi film preferiti: A qualcuno piace caldo.

Ma, neanche a dirlo, al cinema Silvia si imbatterà in Giancarlo e con lui vedrà il film, passando insieme del tempo piacevole. Troppo piacevole? Sarà davvero l’inizio di qualcosa? Lo scopriremo presto! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.