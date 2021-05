Come reagirà Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) appena scoprirà che Julio Exposito (Adrian Reyes) è il suo fratellastro? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori di Una Vita non dovranno attendere tanto tempo, visto che la ragazza apprenderà in tempi record dal fidanzato Emilio Pasamar (Josè Pastor) del legame che la lega al giovane forestiero.

Una Vita, trame: Julio è figlio di José Miguel

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Julio si presenterà a calle Acacias e comincerà a fare a diversi abitanti del quartiere tantissime domande sulla quotidianità di José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e sua moglie Bellita del Campo (Maria Gracia), non disdegnando anche le informazioni sul conto di Cinta.

Dopo vari giorni di incertezze, Emilio e Antonito (Alvaro Quintana) affronteranno quindi l’Exposito e scopriranno con sgomento che è un figlio illegittimo del Dominguez Senior!

Nello specifico, Julio sosterrà di essere il frutto della relazione (avuta in gioventù) di José Miguel con sua madre Rocio, interrottasi quando l’uomo dovette partire per fare il servizio militare, per poi non fare più ritorno nel paesello natale.

Dai racconti del giovane, sarà quindi chiaro che José Miguel non ha mai saputo della sua esistenza, motivo per il quale il borghese si sentirà minacciato dalla sua presenza nel quartiere e, oltre a mettere in dubbio il loro effettivo legame di parentela, gli intimerà di andarsene. Ciò avverrà perché l’uomo avrà paura della reazione furente di Bellita, nonostante la storia con Rocio sia stata troncata molto tempo prima di conoscerla!

Una Vita, news: Emilio fa un errore con Cinta

Tuttavia, tale segreto – conosciuto soltanto da Emilio, Antonito e ovviamente José Miguel – verrà scoperto in tempi brevi da Cinta: nel bel mezzo di un dialogo, infatti, il Pasamar si lascerà inavvertitamente sfuggire il nome di Julio!

Di primo acchito, Emilio tenterà di giustificarsi dicendo di avere semplicemente sbagliato il nome di Ildefonso (Cisco Lara), ma tale motivazione non convincerà Cinta, che andrà da Fabiana (Inma Perez Quiros) per chiederle se conosce un ragazzo che si chiama così.

Comunque sia, Emilio riuscirà ad intercettare la conversazione tra le due donne e, a quel punto, sarà lui a svelare alla sua fidanzata che Julio è suo fratello, in quanto nato da una relazione di José Miguel precedente al suo matrimonio con la madre Bellita.

A sorpresa, Cinta sceglierà quindi di recarsi nella pensione in cui alloggia Julio per conoscerlo…

Una Vita, spoiler: Cinta accetta Julio

Questo a quale tipo di risvolto porterà? Vi anticipiamo che Cinta dirà subito a Julio che conosce tutta la verità e ammetterà di non avere affatto idea di come si comporterà papà José Miguel nei suoi riguardi, visto che il suo unico obiettivo nella vita è quello di rendere felice Bellita.

Ad ogni modo, la Dominguez non sarà disposta a rinunciare al fratello e, oltre a sottolineare che può darle tranquillamente del tu abbandonando ogni tipo di formalità, gli darà il benvenuto “in famiglia” in un sentito ed emozionante abbraccio.

Ovviamente, l’accettazione di Cinta non rappresenterà la fine dei problemi per Julio e né tanto meno per José Miguel, che non saprà affatto come comunicare a Bellita di avere un altro figlio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

