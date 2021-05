Nelle recenti puntate italiane di Una Vita, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere Julio Exposito (Adrian Reyes). Se avete seguito i nostri precedenti post, sapete già che il ragazzo è il figlio illegittimo di Josè Miguel Dominguez (Manuela Bandera). Quest’ultimo dunque, appena scoprirà l’identità dell’ultimo arrivato nel quartiere, cercherà di nascondere tutto quanto alla moglie Bellita del Campo (Maria Gracia)… ma fino a quando riuscirà a mentire?

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MARCIA infuriata, rompe con SANTIAGO e…

Una Vita, news: ecco chi è Julio

Le anticipazioni indicano che Julio farà sapere a Josè Miguel di essere il frutto del suo amore con Rocio, ossia la fidanzata che aveva in gioventù prima di partire a fare il servizio militare. Grazie alla storyline, si scoprirà quindi che il Dominguez Senior non ha mai saputo dell’esistenza dell’Exposito poiché non ha più fatto ritorno nel suo paese natale (a causa della morte dei suoi genitori avventura durante il periodo di leva).

In più di una circostanza, Julio tenterà dunque di parlare con Josè Miguel al fine di spiegargli di volerlo soltanto conoscere perché, in fondo, non ha bisogno di un padre (è stato cresciuto da un altro uomo, che ha accettato di sposare Rocio prima che la gravidanza venisse alla luce). Tuttavia, dopo tanti rifiuti, il Dominguez darà una possibilità al “nuovo” figlio soltanto quando Cinta (Aroa Rodriguez), venuta a conoscenza della verità, lo spingerà a fare dei passi versi di lui.

Una Vita, trame: Julio incontra Bellita

Ad ogni modo, Josè Miguel chiederà un favore a Julio: Bellita non dovrà sapere del loro legame almeno finché non sarà lui a raccontarglielo. In tal senso, specifichiamo che l’Exposito accetterà l’accordo e trascorrerà diverso tempo col padre, che tra l’altro inizierà ad affezionarsi a lui.

Comunque sia, la presenza di Julio a calle Acacias non passerà inosservata nemmeno a Bellita, nonostante i vari tentativi di Josè Miguel per nasconderlo.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Poco prima del matrimonio tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la cantante non riuscirà infatti a rintracciare il marito da nessuna parte e, alla fine, lo troverà intento a parlare proprio con il ragazzo. A quel punto, il Dominguez non saprà che tipo di spiegazione dare alla consorte, motivo per cui si limiterà a dirle che Julio è un giovane che viene dal suo stesso paese.

Colpita da questo particolare, la Del Campo sembrerà interessata ad approfondire la conoscenza di Julio, ma Josè Miguel frenerà sul nascere il discorso e le ricorderà che devono entrare in chiesa prima dell’arrivo degli sposi.

Una Vita, spoiler: Julio nasconde qualcosa?

Comunque sia, in tutta questa confusione bisognerà fare attenzione anche ad alcune telefonate, apparentemente “losche”, che Julio farà all’interno della pensione di Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros).

Il fanciullo parlerà infatti con un misterioso interlocutore e, con un tono di voce serio, gli dirà che ha finalmente trovato Josè Miguel… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI