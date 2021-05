Può un amore impossibile aprire le porte del carcere? È questa l’esperienza che purtroppo capiterà a Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La donna, “colpevole” di essersi innamorata di Camino Pasamar (Aria Bedmar), verrà infatti arrestata con l’accusa di aver avviato una relazione immorale e contro natura condannata dalla società. Un risvolto drammatico che genererà diverse dinamiche…

Una Vita, news: Felicia scopre la relazione tra Maite e Camino

Se avete avuto modo di leggere le nostre anticipazioni su questa storyline, sapete già che tutto partirà nel momento in cui Liberto Mendez (Jorge Pobes) verrà messo alle strette da Felicia (Susana Soleto) e finirà per confessarle di avere assistito per caso ad alcune passionali e “compromettenti” effusioni tra la pittrice e la figlia Camino.

Neanche a dirlo, la ristoratrice sarà inorridita dal racconto dell’uomo e, dopo aver schiaffeggiato la consanguinea dandole anche della meretrice, farà sapere alla Zaldua di essere totalmente contraria al legame che la unisce a Camino e minaccerà addirittura di ucciderla qualora dovesse tentare di riavvicinarla.

Dopo essere stata sfrattata di casa da Liberto su consiglio di Rosina (Sandra Marchena), che temerà di essere avvolta dallo scandalo qualora tutto venisse alla luce, Maite cercherà dunque di far capire a Camino che forse è necessario evitare per un po’ di incontrarsi, ma la Pasamar non ne vorrà affatto sapere di piegarsi ai “ricatti” della madre e, in più di una circostanza, le farà sapere che riuscirà a scappare da Acacias, ovviamente insieme alla sua amata Maite, quando meno se lo aspetta.

Una Vita, trame: Camino scopre che la guardia civile sta cercando Maite

Occhio quindi a quello che succederà di lì a poco: nel giorno prefissato per le nozze tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Camino si renderà conto del fatto che alcuni uomini della guardia civile stanno cercando proprio Maite.

Presa dal sospetto che la pittrice sia stata denunciata per via della loro relazione considerata immorale e peccaminosa, la Pasamar correrà dunque in direzione della casa della Zaldua e riuscirà a farla scappare.

Tuttavia, nonostante l’azione della fanciulla, Maite non potrà nascondersi a lungo e verrà arrestata nel momento in cui calle Acacias per via delle nozze sarà deserta. Ciò avverrà sotto lo sguardo distrutto e sofferente di Camino, che verrà portata dal fratello Emilio (Josè Pastor) all’interno del Nuovo Secolo XX prima che possa fare intuire agli uomini della guardia civile che è lei l’amante della Zaldua!

Una Vita, spoiler: Camino accusa Felicia dell’arresto di Maite

Come facilmente prevedibile, Camino non si rassegnerà però all’arresto di Maite ed accuserà Felicia di averla denunciata. Da un lato quest’ultima negherà il suo coinvolgimento nella “scomoda” questione, dall’altro sempre Camino non se la sentirà di lasciare la Zaldua da sola e supplicherà Liberto di muovere le sue conoscenze per consentirle di incontrarla in carcere.

Una richiesta che il Mendez prenderà seriamente in considerazione, dato che si sentirà estremamente in colpa per aver spifferato a Felicia della relazione tra Camino e Maite…. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

