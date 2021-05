Grandi problemi in arrivo per la relazione tra Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Grazie a Liberto Mendez (Jorge Pobes), la ristoratrice Felicia (Susana Soleto) scoprirà infatti che tra le due donne è nato un rapporto “immorale e peccaminoso” e non se ne starà affatto con le mani in mano…

Una Vita, trame: Felicia e i sospetti su Camino e Maite

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto partirà il giorno della galleria aperta da Maite e Liberto. In particolare, lo sguardo di Felicia si soffermerà sul quadro di una donna senza veli ritratta di spalle, che sembrerà praticamente identica alla figlia Camino.

Stizzita, la donna vorrà lasciare immediatamente l’evento, ma nei giorni successivi non potrà fare a meno di notare un altra scomoda coincidenza, ossia che la Zaldua indossa il misterioso nastrino rosso ricevuto qualche settimana prima da Camino.

La situazione, già di per sé complicata, finirà per intrecciarsi ancora di più quando Camino farà di tutto per farsi lasciare da Ildefonso Cortes (Cisco Lara), il suo pretendente. A gettare le basi per questa svolta sarà proprio il rampollo, nipote del Marchese de Los Pontes, che sfiderà a duello Antonito Palacios (Alvaro Quintana) per via delle sue posizioni avverse contro la Patria e l’esercito (di cui lui avrà fatto parte, a suo dire con onore).

Una Vita, news: Ildefonso tronca con Camino

Eh sì: da un lato Camino farà di tutto per convincere Ildefonso a non sfidare il Palacios, visto che sta per diventare genitore insieme a Lolita (Rebeca Alemany), dall’altro Felicia intimerà alla figlia di non intromettersi nelle questioni che riguardano gli uomini. Tali parole innescheranno un vero e proprio litigio tra le due donne, dato che la ristoratrice sottolineerà per l’ennesima volta a Camino che deve smetterla di dare retta ai discorsi rivoluzionari sulla parità dei sessi tipici di Maite.

Fatto sta che, alla fine, il duello non avrà luogo perché il Marchese de Los Pontones ordinerà al nipote di non occuparsi di tali stupidaggini e di pensare piuttosto a come formare una famiglia tutta sua con cui garantire il futuro del marchesato.

Tuttavia, pur eseguendo alla lettera ciò che il nonno gli dirà di fare, Ildefonso arriverà anche a troncare la relazione con Camino, sopratutto quando gli dirà di considerarlo un “assassino” disposto anche ad uccidere un futuro padre pur di salvaguardare, inutilmente, la Patria. Tali avvenimenti porteranno Felicia a cercare un confronto con Liberto, dati i dubbi sulla natura della relazione tra la consanguinea e Felicia che avrà cominciato a nutrire…

Una Vita, spoiler: Liberto svela a Felicia che Camino e Maite hanno una relazione

Di lì a poco, la verità verrà così a galla. Vi anticipiamo che, dopo un’iniziale riluttanza a parlare dell’argomento, Liberto si lascerà impietosire dalle lacrime di Felicia, che gli chiederà apertamente se c’è del tenero tra Camino e Maite, e le dirà di averle colte mentre si baciavano, specificando che dal suo punto di vista hanno davvero dato il via ad una relazione immorale e proibita dalla legge.

La ristoratrice a questo punto sarà sotto shock ma, neanche a dirlo, riverserà tutta la sua ira sulla Zaldua, che riterrà responsabile della corruzione morale della figlia. Come deciderà dunque di muoversi Felicia in seguito alla scottante scoperta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

