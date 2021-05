Non ci sarà alcun duello per Ildefonso Cortes (Cisco Lara) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Nonostante il suo proposito, il ragazzo dovrà infatti rinunciare all’idea di scontrarsi con Antoñito Palacios (Alvaro Quintana) al fine di ristabilire l’onore dell’esercito di cui ha fatto parte. Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa succederà in questa storyline…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021

Una Vita, trame: ecco perché Ildefonso sfiderà Antoñito a duello

Se avete letto in precedenza i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Ildefonso comincerà a circolare nel quartiere di Acacias in quanto corteggiatore ufficiale di Camino Pasamar (Aria Bedmar), che al contrario accetterà di vederlo soltanto per evitare che la sua relazione con la pittrice Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) venga fuori e crei uno scandalo senza precedenti tra i residenti della zona.

Proprio per tale ragione, il ragazzo frequenterà chi abita nel rione e in una determinata giornata si risentirà parecchio a causa di un discorso di Antoñito.

Da ex membro dell’esercito, ormai in congedo, il Cortes se la prenderà a morte con il Palacios, colpevole di ritenere il Governo spagnolo responsabile della moria dei suoi soldati nel corso della guerra in Marocco, guerra che lo stesso Antoñito giudicherà inutile. La furia di Ildefonso raggiungerà però i massimi livelli quando Emilio (Josè Pastor) gli farà presente che, qualche mese prima, Antoñito è riuscito a non partire per il fronte ingannando un commissario dell’esercito.

Tale gesto verrà visto dal ragazzo come un vero e proprio disonore, tant’è che sfiderà apertamente il povero Antoñito a duello!!!

Una Vita, news: Camino cerca di impedire il duello!

Tuttavia, bisognerà fare attenzione alle successive mosse di Camino: la ragazza si sentirà in parte responsabile per quello che è accaduto, perché se non avesse frequentato Ildefonso non si sarebbe innescato l’ennesimo problema. Dunque la Pasamar tenterà invano di convincere il Cortes a rinunciare al duello, sottolineando che Lolita (Rebeca Alemany) resterebbe vedova prima ancora di partorire il primo figlio suo e di Antoñito.

Quelle parole non faranno però breccia nel cuore di Ildefonso e piuttosto provocheranno un’accesa discussione tra Camino e la madre Felicia (Susana Soleto).

Eh sì: vi anticipiamo che la ristoratrice rimprovererà duramente la figlia per essersi intromessa in una questione di uomini e alzerà ancora di più la voce quando Camino sosterrà che non esiste alcuna differenza tra il sesso maschile e quello femminile. Un’argomentazione che indisporrà Felicia, la quale dirà alla consanguinea che deve smetterla di farsi influenzare dalla rivoluzionaria Maite.

Una Vita, spoiler: il Marchese de los Pontones obbliga Ildefonso a ritirarsi dal duello!

In ogni caso, il pericoloso duello tra Ildefonso e Antoñito non andrà mai in porto a causa dell’intervento del Marchese de los Pontones (Max Hausmann), ossia il nonno del Cortes. L’uomo si presenterà nel corso di una riunione organizzata da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Ramon (Juanma Navas) per mettere pace tra i due contendenti e ordinerà al nipote che non deve rischiare la sua vita, in quanto unico erede e futuro continuatore della loro discendenza nel Marchesato.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Un ultimatum chiaro e diretto, dai toni apparentemente normali, che farà da apripista ad un grosso segreto del Cortes, che emergerà sempre di più di puntata in puntata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI