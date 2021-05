Poco prima del suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) cercherà di liberarsi di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melé), il falso marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Non tutto andrà però come la cattivona della telenovela avrà preventivato e così nelle prossime puntate di Una vita la situazione si farà decisamente incandescente…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 24 al 29 maggio 2021

Una Vita, news: Genoveva ordina a Velasco di far uccidere Santiago

Se avete seguito i nostri post dedicati alle anticipazioni sapete già che, ad un certo punto, Genoveva temerà che Israel possa rivelare a Felipe che il bambino che ha in grembo potrebbe essere suo. Preoccupata da questa prospettiva, la Salmeron contatterà in casa sua il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) e gli darà ordine di mettere fuori gioco, in maniera definitiva, il pericoloso Becerra.

Nel giro di qualche giorno, “Santiago” verrà così agganciato per strada da un brutto ceffo che lo ferirà con un pugnale. Per fortuna, l’ipotetico omicidio verrà bloccato dal sorvegliante Cesareo (Cesar Vea), che riuscirà a mettere in fuga il malvivente. Tuttavia, il Becerra riunirà presto i tasselli del puzzle e capirà che è stata Genoveva a commissionare il suo omicidio.

Una Vita, news: Santiago cerca il suo aggressore

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà?

Da un lato, “Santiago” sarà costretto a rimandare la sua partenza in Brasile con Marcia per ristabilirsi dall’aggressione, dall’altro l’uomo inizierà però a cercare in gran segreto il criminale che lo ha attaccato, salvo poi essere scoperto dall’impiccione Servante (David V. Muro), che metterà immediatamente sull’avviso la Sampaio.

Nonostante la volontà di sposarsi con Israel una volta che sarà arrivata in terra brasiliana, Marcia vorrà vederci più chiaro sull’intera questione ed andrà in giro per il quartiere per trovare il “marito” e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Agendo così, andrà però incontro ad un grande pericolo…

Una Vita, spoiler: Marcia sarà in pericolo!!!

In tal senso, vi anticipiamo infatti che la Sampaio si troverà ad assistere ad uno scontro piuttosto acceso tra “Santiago” e il suo aggressore, motivo per il quale quest’ultimo la prenderà in ostaggio e le punterà per diversi minuti in coltello all’altezza della gola.

Fortunatamente, la situazione si risolverà nel migliore dei modi, anche se alla fine il criminale – picchiato dal Becerra – riuscirà a darsela a gambe prima di essere arrestato.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In ogni caso, quello che succederà scuoterà l’animo di Marcia, che si domanderà se sia davvero Israel l’uomo con cui vuole stare per il resto della sua vita. Una strana convocazione di Felipe, a poche ore dal matrimonio di quest’ultimo con Genoveva, confonderà dunque ancora di più la brasiliana… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.