Una scottante verità sconvolgerà Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. La brasiliana scoprirà infatti dal morente Cesar Andrade (Alvaro Baguena) che il falso marito Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melé) e la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sono sempre stati complici al fine di distruggere definitivamente il suo amore con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Una rivelazione da cui partirà una complessa storyline…

Una Vita, news: Mendez rivela a Marcia che Andrade ha chiesto di vederla

Le anticipazioni fanno sapere che tutto partirà dal momento in cui Genoveva chiederà al losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) di assoldare qualcuno affinché picchi Andrade in carcere. Tuttavia, il criminale riuscirà a sopravvivere all’aggressione, anche se le sue condizioni di salute appariranno abbastanza cagionevoli. Qualche tempo dopo, quando ormai mancheranno poche ore al suo decesso, Cesar domanderà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) di vedere Marcia per un’ultima volta.

Da un lato la Sampaio non saprà come comportarsi di fronte a tale richiesta, dall’altro Santiago si preoccuperà a dismisura per questa inaspettata “convocazione”, tant’è che tenterà invano di impedire a Marcia di recarsi all’appuntamento. Tale comportamento insospettirà ovviamente la Sampaio, che arriverà a ricordare al Becerra che lui non può avanzare nessuna pretesa verso di lei, dato che non è suo marito ma un “gemello impostore”. Dunque la brasiliana sceglierà di vedere Andrade…

Una Vita, spoiler: Andrade rivela a Marcia che Genoveva e Santiago sono sempre stati complici!

Eh sì: Marcia sentirà il bisogno di confrontarsi per un’ultima volta con l’uomo che le ha rovinato la vita. Nel corso dell’incontro, Andrade chiederà così perdono alla Sampaio per tutto il male che le ha fatto, ma al tempo stesso si lascerà sfuggire che è stata proprio Genoveva a chiedergli di rintracciare Santiago con l’unico intento di sabotare le sue nozze con Felipe.

Anche se Cesar specificherà che la Salmeron, all’inizio del piano, non era stata informata dello scambio d’identità avvenuto per via della morte del vero Santiago, Marcia resterà attonita quando il nemico le comunicherà che il Becerra e la Salmeron, dal suo punto di vista, sono sempre stati complici nella cospirazione messa in atto per separarla dall’Alvarez Hermoso. Una scomoda verità che sorprenderà la ragazza, la quale proprio nelle ultime settimane aveva deciso di partire in Brasile con Israel e addirittura di sposarlo.

Una Vita, trame: Marcia cerca di impedire il matrimonio tra Genoveva e Felipe

A questo punto bisogna specificare un ulteriore particolare, ovvero che la confessione di Andrade arriverà il giorno in cui sarà in programma il matrimonio tra Genoveva e Felipe. Una volta che avrà appreso la verità, Marcia scapperà dunque a gambe levate dal carcere con l’intenzione di arrivare in chiesa ed impedire l’unione tra il suo amato Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva… ma riuscirà ad arrivare in tempo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

