Ultime settimane in compagnia di Uomini e Donne prima della pausa estiva. Raccontiamo ciò che è avvenuto in data odierna (10 maggio, ma la registrazione è avvenuta il giorno 2), che come da annuncio riguarda la scelta di Samantha.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: la scelta di MASSIMILIANO

Si parte dall’ingresso in studio di Alessio e Bohdan, i due corteggiatori. Vediamo subito l’esterna con Bohdan, nella quale il ragazzo dice di esserci rimasto male per le attenzioni che Samantha ha rivolto ad Alessio e dice di sentirsi spesso il terzo incomodo. Poi vediamo quella con Alessio: quest’ultimo, dopo le difficoltà delle precedenti settimane, arriva a dichiarare del sentimento a Samantha e poi ammette di aver paura di non riuscire a viverla fuori dal programma. Successivamente Bohdan decide di andare in camerino da Samantha, dichiarando di non riuscire più a sopportare il contesto televisivo e le annuncia l’intenzione di abbandonare la trasmissione, data la sua gelosia, e questo suscita nella tronista perplessità.

Terminate le esterne, mentre si portano a centro studio le poltrone della scelta, i due corteggiatori si dicono emozionati e sorpresi e si dirigono dietro le quinte in attesa che la tronista li chiami in studio. Samantha scende le scale, ammettendo di essere stata sempre se stessa, e ringrazia la conduttrice e redazione per come le sono stati vicino.

Vediamo i momenti più belli con entrambi i corteggiatori e successivamente lei decide di far rientrare inizialmente Alessio. Davanti a lui, Samantha gli dichiara che inizialmente ha avvertito un po’ di immaturità, ma poi si è resa conto che è stato in grado di tirarle fuori quella dolcezza che lei non pensava di avere, l’ha disarmata ed è arrivato dritto alla sua sensibilità. Nonostante i litigi e le visioni diverse della vita, arriva a fargli una dichiarazione d’amore, dicendogli di pensarlo sempre, e che è stato in grado di farla sentire una principessa: è per questo motivo che è lui la sua scelta. Lui le dice di sì e ballano abbracciati sotto una cascata di petali rossi.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In seguito lei fa chiamare in studio Bohdan, perché vuole parlargli: all’inizio ha creduto in lui perché si è sempre dimostrato sincero, ma poi negli ultimi periodi ha riscontrato in lui una certa aggressività e soprattutto un estremo egoismo, e questo a lei non è piaciuto. Il ragazzo capisce il discorso di Samantha e le dice che il suo percorso non è stato per niente facile. Alla fine di ciò i due si salutano, mentre Alessio e Samantha vanno dietro le quinte mano nella mano.

Si passa poi a Sara e Mauro, partecipanti degli over: i due si sono sentiti e visti, lei si dice ancora frenata dopo la delusione con Biagio e lui ammette che le piace molto, ed è per questo che proverà in tutti i modi a conquistarla. Interviene Biagio, dicendo a Sara che si aspettava che lei lo cercasse, ma la donna gli risponde che non c’era alcun motivo per chiamarlo visto come sono andate le cose tra loro.

Stando all’opinione di Tina e Gianni, l’uomo avrebbe voluto la telefonata di Sara solo per rimanere a centro studio e avere visibilità. A questo punto Sara dice a Biagio di non intromettersi mai più nella sua vita. Termina qui la puntata odierna, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.