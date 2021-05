Oggi (13 maggio) alle 14.45 su Canale 5 è andata in onda la scelta del tronista Massimiliano Mollicone, effettuata nella registrazione dell’8 maggio di Uomini e donne. Assistiamo al suo ingresso in studio e anche a quello delle due corteggiatrici, Eugenia e Vanessa.

Si comincia a far vedere i momenti più belli che il tronista ha passato prima con Vanessa e poi con Eugenia. In seguito la conduttrice dichiara che Massimiliano ha trascorso una giornata intera con entrambe le sue corteggiatrici e iniziamo a vedere ciò che riguarda Vanessa. Il ragazzo fa conoscere alla corteggiatrice sua madre, ovviamente tramite videochiamata, e la stessa cosa decide di fare anche con Eugenia. Dopo questo momento, vediamo ancora alcuni istanti legati ad entrambe le corteggiatrici, perché il tronista ha voluto fare delle ultime esterne appunto con loro due. Sia a Vanessa che a Eugenia Massimiliano ha dedicato attimi della propria vita e si è detto orgoglioso di aver condiviso questo percorso con due ragazze così serie, buone e soprattutto sensibili.

Appena terminata la visione delle esterne, le due corteggiatrici si accomodano dietro le quinte, in attesa di essere richiamate a centro studio per parlare con Massimiliano; quest’ultimo fa rientrare prima Eugenia. Quando il tronista si trova di fronte la sua corteggiatrice, la ringrazia per tutto ciò che ha fatto per lui e spera di aver trasmesso a lei un po’ della propria persona. Lui le dice che diverse cose lo hanno colpito e gli sono piaciute di lei, però si è reso conto che la sua personalità troppo razionale non collimava esattamente con quello che lui cercava e quindi ha capito che non è lei la sua scelta. La ragazza comprende il discorso del tronista, si dice dispiaciuta ma al tempo stesso lo ringrazia per tutte le emozioni che ha passato con lui.

A questo punto poi Vanessa arriva in studio e Massimiliano inizia a farle un discorso: inizialmente ringrazia la corteggiatrice per avergli regalato diverse emozioni e poi le dice che ad un certo punto del loro percorso ha iniziato ad avere dei dubbi su come stare con lei una volta fuori dal programma. Questi dubbi però sono passati in secondo piano rispetto alla voglia di cominciare una relazione con lei, perciò le dice che è lei la sua scelta. Vanessa risponde di sì e così i due ballano a centro studio abbracciati sotto una cascata di petali rossi. Massimiliano e Vanessa quindi lasciano lo studio mano nella mano.

Si passa infine al cavaliere Nicola Vivarelli, perché una ragazza ha chiamato la redazione desiderosa di conoscerlo: si tratta di Eleonora, 24 anni, che lo reputa una bellissima persona non solo esteticamente ma anche caratterialmente. Nicola decide di far rimanere la new entry, per capire se possa nascere affinità. Finisce così la puntata di oggi, appuntamento a domani pomeriggio con il proseguo di tutte le altre storie. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.